Super League : Le PSG se paie le Real Madrid et le FC Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Énorme projet ayant été évoqué au cours des dernières années, la Super League n’aura finalement jamais vu le jour. Fervent opposant à cette nouvelle compétition, le président de l’ECA et du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est de nouveau exprimé sur le sujet, critiquant au passage les attitudes du Real Madrid et du FC Barcelone, défenseurs de sa création.

Évoquée par tous les acteurs du football européen, la Super League n’a finalement jamais été mise en place. Dès l’annonce de sa possible création, plusieurs camps s’étaient alors démarqués. Si certains clubs comme le FC Barcelone ou encore le Real Madrid ont toujours fait sa promotion, d’autres comme le PSG s’y sont toujours opposés.

Avant Arsenal, une surprise se profile au PSG : Luis Enrique a-t-il déjà scellé son avenir ? 🧐

➡️ https://t.co/d9ZkPWIqRf pic.twitter.com/nM1EptC27Z — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Le président du PSG sur la Super League : « Cela n'a jamais existé »

Président de l’ECA et du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi s’est de nouveau exprimé sur cette Super League. « Non, elle n'existe pas. En fait, cela n'a jamais existé, sauf dans la tête de quelques personnes qui se font des illusions (ou des illusions). Et aujourd'hui, avec le nouveau format des trois compétitions masculines de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA remaniée, c'est encore moins possible, c'est impossible », a confié le boss du PSG à MARCA.

« Vous savez que seuls deux clubs vous soutiennent, j'espère qu'un jour ils se rendront compte de leur erreur »

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à tacler implicitement le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone, qui ont toujours soutenu le projet : « Personne ne le soutiendra : ni les supporters, ni les joueurs, ni les médias, ni les gouvernements, ni les clubs ? Vous savez que seuls deux clubs vous soutiennent, j'espère qu'un jour ils se rendront compte de leur erreur de jugement et qu'ils reviendront dans la famille européenne », conclut-il.