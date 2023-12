Super League : Le PSG rejoint par de nouveaux puissants alliés !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, la CJUE (commission de justice de l’Union Européenne) avait rejeté les requêtes de l’UEFA et de la FIFA à l’encontre de la Super League, laissant ainsi la porte ouverte à ce projet titanesque. Mais rapidement, plusieurs clubs ont affiché leur rejet face à cette nouvelle compétition. Tout comme le PSG, de nombreux cadors européens se sont positionnés à ce sujet.

Initié en avril 2021 par trois clubs italiens, trois clubs espagnols ainsi que six clubs anglais, le projet de création de Super League fait parler cette semaine. Et pour cause, ce jeudi, la commission de justice de l’Union Européenne a examiné des requêtes de l’UEFA et de la FIFA allant à l’encontre de ce projet titanesque, les jugeant abusives. Résultat, cette Super League a refait surface, notamment avec les positionnements rapides du Real Madrid et du FC Barcelone en sa faveur. Pour autant, de nombreux clubs comme le PSG se sont rapidement affirmé contre cette Super League.

Le PSG fait barrage à la Super League

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi dirige également l’ECA, l’association européenne des clubs de football. Figure majeure de l’opposition à la Super League en 2021, le dirigeant parisien a une nouvelle fois affiché tout son soutien à l’UEFA ce jeudi. Présent aux côtés du patron de l’UEFA Aleksander Ceferin, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas mâché ses mots concernant la Super League : « Ils nous parlent de liberté, mais ça reste, entre autres, une ligue fermée. C’est étrange, certains parlent de la Superligue avec les trophées de l’UEFA derrière eux » .

Plusieurs cadors européens rejettent également la Super League

Mais le PSG n’est pas le seul cador européen à avoir rejeté ce projet. Depuis jeudi, les refus se multiplient en Europe, et seul le Real Madrid, le FC Barcelone et Naples se sont dis en faveur de la Super League. Club porteur du projet en 2021, la Juventus ne s’est toujours pas prononcée, tandis qu’à la fois l’Inter Milan, Liverpool, l’Atlético de Madrid, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, ou encore le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont tous montrés hostiles quant à ce projet. À suivre...