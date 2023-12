PSG : Mbappé surclasse tout le monde

Benjamin Labrousse

La première partie de cette saison 2023-2024 est désormais terminée. Avec 21 buts inscrits toute compétition confondue, Kylian Mbappé rayonne sur le plan statistique malgré des prestations encore poussives sur le terrain. Meilleur buteur de Ligue 1 depuis plusieurs semaines, le numéro 7 du PSG est très largement le joueur le plus décisif par minute en Ligue 1.

Comment juger le début de saison de Kylian Mbappé ? Mis à l’écart cet été, l’attaquant français a, comme souvent ces dernières années, permis au PSG de prendre la tête du championnat de France. Décisif, Mbappé sait l’être, que ce soit sur penalty ou à la finition. Si dans le jeu, le capitaine de l’équipe de France semble encore en rodage, l’attaquant du PSG s’est distingué, avec notamment un triplé à Reims le 11 novembre dernier, ou encore cinq doublé à son actif (face à Lens, Lyon, Nice, Brest, et Metz).

Mbappé de loin meilleur buteur de Ligue 1

Des statistiques hors normes pour Kylian Mbappé, largement en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Avec 18 buts en 16 matchs, l’attaquant du PSG surpasse Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et ses 8 buts inscrits, ainsi qu’Akor Adams (Montpellier), auteur quant à lui de 7 réalisations. Moins passeur qu’à l’accoutumée, Mbappé a également délivré deux passes décisives cette saison.

Mbappé, joueur le plus décisif en France