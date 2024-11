Zidane pète les plombs, «c’est dégueulasse»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Franco-italien, Daniel Riolo avait très mal vécu la finale du Mondial 2006 entre ses deux équipes de cœur. Bien que né à Ris-Orangis, le journaliste avait fait le choix de supporter le Squadra Azzurra. Devant sa télévision, il avait donc pesté contre le coup de boule de Zinédine Zidane. 18 ans après, Riolo est revenu sur cette rencontre particulière.

En temps normal, Daniel Riolo est un fervent supporter des Bleus. Mais en 2006, le journaliste avait fait le choix du cœur, en se mettant derrière l’Italie. Alors à TPS, il avait vécu la finale en famille, et avait assisté, avec peur, au fameux coup de boule de Zinédine Zidane.

Mbappé - Deschamps : La décision de dernière minute qui fait polémique ! https://t.co/CANT4QpW02 pic.twitter.com/GA1GhtR5aR — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Riolo s'en est pris à Zidane

« Quand il y a eu l'épisode de Zidane, je me suis dis que c’était gênant, que c’était dégueulasse ce qu’il faisait. Je ne suis pas impartial du tout, je me dis : “Si on perd la finale après qu'un mec se soit comporté comme ça sur un terrain, c’est horrible” » a-t-il confié lors du podcast de Darren Tullett.

« Si Zidane devenait le héros et gagnait la finale… »

Chose assez rare, Riolo avait prié pour demander la victoire de l’Italie. « Après le coup de tête, je me suis enfermé dans les toilettes, et j’ai prié. Si Zidane devenait le héros et gagnait la finale… Stop, il était temps que ça tourne » a-t-il lâché. Dieu semble avoir entendu ses paroles.