Zinédine Zidane : L’histoire se répète au Real Madrid

Le torchon brûle entre Carlo Ancelotti et Antonio Pintus, son préparateur physique. La méthode de l'Italien est de plus en plus contestée en interne, ce qui pourrait conduire à son départ dans un avenir proche. Ce n'est pas la première fois que le membre du staff est décrié. Pintus avait déjà quitté le Real Madrid, une première fois, sous l'ère Zinédine Zidane.

L’infirmerie ne désemplit pas au Real Madrid. Neuf joueurs occupent actuellement la salle de soin, et certains sont partis pour y rester plusieurs mois. En interne, le coupable est recherché et les regards se posent sur Antonio Pintus, préparateur physique du club espagnol.

Pintus au cœur d'un malaise

Les méthodes de l’Italien seraient loin de faire l’unanimité en interne. Carlo Ancelotti ne serait pas particulièrement fan des exercices de Pintus. Les deux hommes ne sont plus sur la même longueur d’onde selon les informations de The Athletic. Faut-il alors imaginer un départ du préparateur physique ? Pour l’heure, ce n’est pas la tendance selon le journaliste Guillermo Rai.

Pintus avait déjà quitté le navire

Ce n’est pas la première fois que Pintus se retrouve au centre des discussions. Durant le passage de Zinédine Zidane au Real Madrid, des tensions étaient apparues en interne. La situation était devenue intenable et avait débouché sur le départ de Pintus. Bis repetita au Real Madrid ?