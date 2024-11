Du foot au catch, la WWE recrute son nouveau Roman Reigns ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE intensifie ses efforts pour dénicher de nouveaux talents en supervisant les talents du catch indépendant mais pas seulement. Atrilleon "Trill" Williams, ex-joueur des Miami Dolphins en NFL, s’est engagé en faveur de la compagnie, une reconversion forcée mais inspirée par une passion d'enfance, avec l’ambition de marcher sur les traces de Dwayne ‘The Rock’ Johnson ou encore Roman Reigns.

La WWE souhaite davantage miser sur la formation et s’en donne les moyens. Le mois dernier, la compagnie de catch faisait une grande annonce avec le lancement du ‘WWE ID’, abréviation de 'WWE Independent Development', le nom de son nouveau programme conçu pour offrir aux catcheurs indépendants en devenir une voie vers une carrière au sein de l’organisation reine de la discipline avec pour objectif d’identifier les meilleurs espoirs et les soutenir dans leur parcours et leur formation. Dans le même temps, la WWE n’hésite pas à aller piocher en dehors du catch en espérant trouver l’une de ses prochaines stars.

« En grandissant, la première chose que je voulais faire était d'être un catcheur »

Après un essai passé durant l'été, Atrilleon "Trill" Williams s’est engagé avec la WWE comme l’a révélé The Dive Bar Podcast. C’est un changement de carrière radical pour l’Américain de 24 ans, démarrant sa carrière de sportif en football américain, du côté des Miami Dolphins. « En grandissant, la première chose que je voulais faire était d'être un catcheur, expliquait-il à Bobby Shouse dans son podcast. J'avais probablement quatre ou cinq ans, je suis entré dans le salon et mon père regardait le catch à la télévision. Depuis, je suis tombé amoureux du catch. Mais la réalité m'a rattrapé et je me suis dit : ‘Je n'ai aucune idée de la manière dont je pourrais me lancer dans le catch’. Je suis retourné jouer au football, au basket-ball, au base-ball ou à n'importe quel autre sport dans lequel j'excellais. »

« Une bénédiction »

C’est finalement vers le football américain que Trill Williams se tourne, d’abord à l’université de 2018 à 2020 au sein de l’équipe de Syracuse puis en NFL, se faisant remarquer par les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Dolphins. Une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche viendra mettre fin à ses espoirs, avec son départ de Miami en août 2023. Il aura finalement l’occasion de taper dans l’œil des recruteurs de la WWE : « Avoir l'opportunité de faire des essais a été une bénédiction en soi. Beaucoup de gens ne peuvent pas dire ça. C'était vraiment cool. J'ai vécu une expérience formidable. » Débarquer à la WWE après une expérience en football américain est parfois gage de grande réussite, en témoignage la trajectoire de quelques grands noms de l’organisation reine du catch. C’est notamment le cas de Roman Reigns, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Goldberg ou encore Brock Lesnar.