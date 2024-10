The Rock - WWE : Un retour explosif en préparation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année 2024 à la WWE a été marquée par le retour de Dwayne 'The Rock' Johnson sur un ring de catch. Déterminée à s'impliquer davantage malgré sa carrière cinématographique, la star américaine de 52 ans devrait vite refaire parler de lui en vue du prochain WrestleMania à Las Vegas en avril 2025.

Un invité de marque était présent pour le quarantième anniversaire de WrestleMania en avril dernier, événement auquel le10sport.com a assisté. Désormais plus habitué aux plateaux de cinéma qu’aux rings de catch, Dwayne ‘The Rock’ Johnson a réalisé son retour dans le divertissement sportif en faisant équipe avec son cousin Roman Reigns pour affronter Cody Rhodes et Seth Rollins lors du main event de la première soirée du "Super Bowl du catch". La star américaine de 52 ans était ensuite intervenue lors du combat principal de la seconde soirée.

⚡️ THE ROCK DE RETOUR À LA WWE ! #WWEBadBlood pic.twitter.com/DGEF4B8Fcb — Bernard Colas (@BernardCls) October 6, 2024

« Ne croyez pas toutes ces conneries »

Pleinement impliqué dans la rivalité Reigns/Rhodes, The Rock a clairement laissé entendre que ce come-back ne serait pas unique. Un sentiment confirmé le mois dernier lors de son apparition aux abords du ring à la fin de Bad Blood, confrontant le champion Cody Rhodes, Roman Reigns et Solo Sikoa. Si le journaliste Dave Meltzer avait rapporté que The Rock n'était pas prévu pour WrestleMania 41 en avril prochain, le principal intéressé avant rapidement démenti sur Instagram : « Ne croyez pas toutes ces conneries. » Le média WrestleVotes assure effectivement que des plans sont à l’étude afin de voir The Rock catcher du côté de Las Vegas pour WrestleMania 41.

The Rock s’implique au sein de la WWE

Les dernières révélations de Fightful vont de le même sens. Selon le site de référence, The Rock entend s’impliquer autant qu’il le peut au sein de la WWE et ainsi jongler avec sa carrière d’acteur. « La compagnie est une priorité pour The Rock », affirment des sources internes, ajoutant qu’il est « attendu ici et là de manière sporadique ». Les personnes haut placées avec qui Fightful a pu échanger affirment par ailleurs que Dwayne Johnson a fait savoir qu'il faisait partie de « la famille » et qu'il apparaîtrait quand il le pourrait. Une implication qui peut s’expliquer par sa présence depuis janvier dernier au conseil d’administration de TKO, le groupe qui rassemble la WWE et l’UFC. Sa venue surprise à la fin de Bad Blood en est la preuve et confirme que la route vers le prochain WrestleMania se fera très probablement avec The Rock. La première étape pourrait d'ailleurs avoir lieu le 6 janvier 2025 pour les débuts de Raw sur Netflix.