Catch : Un nom bien connu s’en va, la WWE a menti !

Figures marquantes des années 2000 à la WWE, MVP et Shelton Benjamin sont désormais chez la concurrence et devraient bientôt être rejoints par Bobby Lashley. Les trois hommes vont reformer à l’AEW ‘The Hurt Business’, un clan qui avait connu un grand succès à la WWE en 2020 et dont le retour était pressenti au sein de l’organisation reine du catch. Cette dernière en a finalement décidé autrement, à la dernière minute…

Star de la WWE dans la seconde partie des années 2000, MVP a fait un retour triomphant en 2020 en lançant, aux côtés de Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, le groupe "Hurt Business". En pleine crise du Covid-19 et dans des salles vides, les quatre hommes se sont illustrés en étant un point central de l'intrigue proposée à cette époque, bénéficiant d’une belle cote de popularité auprès d’un public séduit. The Hurt Business s’est néanmoins séparé après WrestleMania 37, et l’idée d’une réunion a fait l’objet de rumeurs chaque année, sans résultat. Cette fois, cela semble imminent, mais loin de la WWE.

Le retour avorté du Hurt Business

Shelton Benjamin et MVP ont en effet rejoint l’AEW, avec des débuts sur le ring la semaine dernière à Dynamite pour le premier cité, et il devrait bientôt en être de même avec Bobby Lashley. Les trois hommes vont proposer une version alternative du Hurt Business qui avait pourtant un avenir à la WWE, c’est en tout cas ce qu’a révélé MVP. « On nous a dit que nous allions être réunis. J'ai encore un t-shirt. Ils ont été fabriqués. ‘Hurt Business’ sur le devant. ‘Back in business’ au dos. Ils ont été fabriqués, a-t-il affirmé au K&S WrestleFest. On nous a dit que ça allait arriver. Je vois ensuite Bobby avec les Street Profits. Je reçois un appel de Bruce (Prichard, dirigeant à la WWE) : ‘Quelqu'un aurait dû t'appeler. Je suis désolé. Nous avons décidé de prendre une autre direction’. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas professionnel. C'est comme ça que ça s'est passé. »

« Ce n'est pas une bonne manière de faire des affaires »

Avant sa signature à la All Elite Wrestling, MVP ne cachait pas son amertume face à ce retour avorté à la WWE. « Je suis un professionnel. Je viens au travail et je fais ce qu'on me dit de faire. Dans le milieu du catch, une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous avez votre mot à dire sur ce que vous faites. C'est une chose de dire ‘Nous allons faire ceci’ et tout préparer, mais changer de direction sans en discuter, ce n'est pas une bonne manière de faire des affaires, regrettait-il. Je me fiche de ce que pensent les gens. Inutile de dire que j'ai été très déçu par cette décision. Bobby est passé de deux fois champion de la WWE à une situation où il n'était plus du tout dans la course au titre. Il a été mis avec The Street Profits [Montez Ford & Angelo Dawkins], qui étaient très populaires, et ils ont été refroidis. Les Street Profits sont passés du statut de figures majeures à celui de serveurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ».