WWE - WrestleMania : Le match événement annoncé pour 2025 !

Après Philadelphie, la WWE ira à Las Vegas en avril pour le prochain WrestleMania, le grand rendez-vous de l’année pour les fans de catch. Cette 41e édition aura une saveur particulière avec le dernier match de John Cena à WrestleMania, le 17e de sa carrière, avant une retraite méritée au terme de l’année 2025. Dans un premier clip promotionnel pour l’événement, la star de 47 ans s’est exprimée sur ce grand rendez-vous.

La route vers WrestleMania 41 se rapproche, et celle-ci s’annonce d’ores et déjà historique avec la retraite à venir de John Cena. Apparu par surprise à l’événement Money in the Bank cet été, la star du catch reconvertie dans le cinéma a annoncé la fin de sa carrière en 2025, avec un programme chargé pour fermer un chapitre important de sa vie. « J'ai donné l'année 2025 à la WWE, confiait-il dans un entretien à Collider. Je prendrai ma retraite en 2025 et je commencerai cette tournée d'adieux en janvier. Je la terminerai en décembre et il y aura environ 36 dates dans le monde entier pour remercier le public de la WWE du monde entier ».

🎰 Cody Rhodes, Roman Reigns ou encore John Cena figurent sur le poster de #WrestleMania à Las Vegas pic.twitter.com/QBWyEtvmb6 — Bernard Colas (@BernardCls) October 23, 2024

John Cena interpelle les fans pour son dernier combat à WrestleMania

Cette tournée d’adieux va donc comprendre une 17e apparition sur le ring de WrestleMania, confirmée sur une affiche et dans le premier clip promotionnel divulgués par l’organisation reine du catch. « La plus grande scène de toutes. WrestleMania 41, Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. J'y disputerai mon dernier match à WrestleMania et nous avons tous entendu les rumeurs. Nous nous sommes tous demandé qui allait venir. Vous ne pourrez jamais le savoir si vous ne prenez pas vos billets », annonce John Cena concernant l’événement se déroulant sur deux soirs, les 19 et 20 avril. « Alors réagissez maintenant, parce qu'après ça, vous ne pourrez plus me voir », a-t-il conclu, en référence à sa phrase fétiche : « You Can't See Me ».

🗣️ « À Las Vegas, je disputerai mon dernier match à WrestleMania.



Après ça, vous ne pourrez plus me voir » 🥲



À quoi devons-nous nous attendre 🤔 pic.twitter.com/pSt0HyNUOn — Bernard Colas (@BernardCls) October 24, 2024

Quel adversaire pour son dernier match ?

John Cena est attendu dès le 6 janvier 2025 à la WWE pour les débuts du programme Raw sur Netflix. Les choses sérieuses démarreront le 1er février au Lucas Oil Stadium à Indianapolis (Indiana) pour le traditionnel Royal Rumble, lançant officiellement la route vers WrestleMania, un match à trente participants que The Champ a déjà remporté deux fois (2008 et 2013) et dans lequel il est l’un des favoris. Randy Orton, Gunther ou encore Logan Paul apparaissent comme des adversaires possibles pour cet ultime affrontement à WrestleMania.