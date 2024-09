EXCLU - WWE : Une star se positionne pour le main event de WrestleMania 41 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Philadelphie en avril dernier, la WWE ira à Las Vegas dans quelques mois pour la 41e édition de son show phare : WrestleMania. Considéré comme le Super Bowl du catch, l’événement reste l’objectif principal des talents de la compagnie, à l’instar de Rhea Ripley, qui court après une place dans le main event depuis plusieurs années.

À seulement 27 ans, Rhea Ripley dispose déjà d’un impressionnant pedigree à la WWE, avec notamment un règne de championne du monde de 380 jours et de grosses confrontations à WrestleMania contre Charlotte Flair (WM 36 et 39), Asuka (37) et Becky Lynch (40). Cela ne lui a toutefois pas permis de faire partie du main event, soit le dernier match du plus gros show de l’année, un objectif derrière lequel elle court depuis plusieurs années.

🇫🇷 Rhea Ripley lance un appel à la WWE après le succès de #WWEBacklash :



🗣️ « Je veux aller en France ! Est-ce qu’on peut y retourner s’il vous plaît ? » pic.twitter.com/ewFRSe4bAj — Bernard Colas (@BernardCls) September 22, 2024

Rhea Ripley court après son main event

Malgré sa victoire au Royal Rumble 2023, censée l’amener dans le main event d’une des deux soirées de WrestleMania, Rhea Ripley avait affronté Charlotte Flair lors du sixième des huit matchs proposés le premier soir, Kevin Owens et Sami Zayn clôturant le show face aux Usos. « La préparation de WrestleMania n'a pas été exactement comme je l'avais imaginée, avait reconnu Ripley auprès de NotSamWrestling. Normalement, quand vous gagnez le Rumble, vous obtenez une place dans le main event. La construction du match n'était pas là, l'autre (Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos) l’était, c'est tout à fait compréhensible. Je pense que les garçons méritaient vraiment cette place dans le main event ». Bis repetita cette année, son combat face à Becky Lynch ouvrant cette fois-ci le premier soir de WrestleMania XL, malgré d’autres ambitions affichées quelques semaines auparavant auprès du Daily Mail : « Je pense que Becky Lynch et moi sur le ring est digne du main event de Mania. Je le pense vraiment ». L’année 2025 sera-t-elle la bonne pour l’Australienne ?

« Le main event de WrestleMania ? Ça reste mon objectif »

Au cours d’une interview exclusive avec le10sport.com en marge du show ‘Bash in Berlin’ le mois dernier, Rhea Ripley a affiché ses ambitions en vue de WrestleMania 41, se déroulant à Las Vegas les 19 et 20 avril 2025. « Bien sûr que ça reste mon objectif, nous a répondu l’ancienne championne de la WWE. WrestleMania reste toujours l’objectif, c'est ce pour quoi nous travaillons toute l'année, nous voulons être sur la carte de WrestleMania, c'est comme notre Super Bowl, donc bien sûr nous allons travailler pour ça. Et puis, est-ce vraiment un WrestleMania sans Rhea Ripley sur la carte ? » À ce jour, seuls deux matchs féminins ont clôturé une soirée de WrestleMania : un match à trois entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair en 2019 et un affrontement entre Sasha Banks et Bianca Belair deux ans plus tard.