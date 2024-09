EXCLU : Une grosse star de la WWE milite pour un nouveau show en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans français de la WWE ont encore en mémoire l’ambiance survoltée qui régnait à Backlash, le premier grand show télévisé organisé sur notre sol par la première compagnie de catch au monde en mai dernier du côté de la LDLC Arena. Rhea Ripley, elle, n’était pas présente en raison d’une blessure à l’épaule. À notre micro, l’Australienne lance un message à la WWE.

La WWE n’est désormais plus frileuse à l’idée d’organiser de gros shows en dehors des États-Unis, loin de là ! L’année 2024 a été marquée par l’organisation de trois Premium Live Event (PLE, ou pay-per-view) européens avec Bash in Berlin en Allemagne cet été, précédé quelques mois plus tôt par Clash at the Castle en Écosse et Backlash, chez nous en France. Le public de la LDLC Arena a fait plus que répondre aux attentes au printemps au point que la tenue d’un nouveau show important en France ne fait désormais plus de doute.

« Je veux aller en France »

Blessée à ce moment-là, Rhea Ripley n’a pas participé le 4 mai dernier à la fête lyonnaise, l’empêchant de goûter à l’incroyable ambiance mise par les fans tricolores qui a impressionné les talents et les dirigeants de la WWE. Interrogé en exclusivité par le10sport.com, l’Australienne milite pour un retour dans l'Hexagone. « Je pense que oui. J'apprécie vraiment d'avoir des PLE dans tous ces pays différents et je veux aller en France », nous a confié Rhea Ripley, avant de s’adresser directement à la WWE à travers notre micro : « Est-ce qu'on peut y retourner s'il vous plaît ? »

« Nous allons revenir »

En plus de l’énorme engouement autour de Backlash, la WWE a pulvérisé des records financiers au cours de son passage en France, de quoi justifier le très probable retour de la compagne de catch dans un avenir proche. « Il n’y a aucun doute, ils vont revenir après ce que nous avons fait là-bas, la performance du public. Nous allons revenir, il n’y a aucun doute », assurait AJ Styles à notre micro en juin. Après renseignements pris le mois dernier, aucune décision n’avait été encore prise par la WWE concernant la prochaine date en France.