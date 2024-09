Batista viré de la WWE, l’erreur qui l’a fait paniquer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pleinement impliqué dans sa carrière d’acteur, Dave Bautista n’en oublie pas son premier amour, le catch. Alors qu’il fut l’une des stars les plus populaires de la WWE dans les années 2000, celui que l’on surnomma l’Animal s’est souvenu d’une mésaventure qui aurait pu lui coûter sa place dans la compagnie.

Bien avant d’enchaîner les rôles au cinéma, dans plusieurs épisodes des Avengers et des Gardiens de la Galaxie, ou encore dans les films Knock at the Cabin, Glass Onion et Dune, c’est sur le ring de la WWE que Dave Bautista, alors appelé Batista, s’est illustré. Le palmarès de « L’Animal », son surnom de l’époque, est impressionnant, avec six ceintures mondiales et plusieurs victoires prestigieuses, comme lors du Royal Rumble 2005, rendez-vous annuel où trente catcheurs s’affrontent et s’éliminent à tour de rôle, le dernier à ne pas avoir été projeté en dehors du ring étant désigné vainqueur. Mais lors de cette édition, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Le raté (devenu légendaire) du Royal Rumble 2005

Le catch étant un spectacle scénarisé, Batista avait été choisi comme vainqueur par la direction de la WWE en vue de WrestleMania 21 avec un choc contre Triple H au programme, et devait donc être le dernier catcheur sur le ring au terme du Royal Rumble. Mais au moment d’éliminer l’autre finaliste, à savoir John Cena, les deux hommes ont atterri au sol, obligeant la WWE à improviser une nouvelle fin. « Il y a eu un loupé, et j'en suis totalement responsable parce que je savais ce qui allait se passer et je suis passé par-dessus, s’est souvenu Dave Bautista lors d'une interview avec Chris Van Vliet à l’occasion de la sortie de son dernier film ‘The Killer’s Game’. Dieu merci, nous avons atterri en même temps, c'était un miracle. » Les deux hommes étaient alors remontés sur le ring pour finir comme il se doit le show avec, comme prévu, la victoire de Batista. Ce qui ne l’a pas empêché de craindre pour la suite de sa carrière.

« Je me suis dit : ‘Je vais me faire virer’ »

« Quand j'ai vu Vince descendre, je me suis dit : ‘Je vais me faire virer’ », raconte Batista, évoquant Vince McMahon, l’ancien boss de la WWE. « C'était le lendemain et quelqu'un m'a immédiatement dit que Vince voulait me voir dans son bureau. Je suis entré et il s'est mis à rire à pleins poumons. Je lui ai dit : ‘Tu ne vas pas me virer ?’. Et Vince m'a répondu : ‘Non ! J'ai adoré. C'était réel ! Personne ne savait ce qui allait se passer !’ » La séquence est effectivement devenue culte, les spectateurs étant pleinement impliqués sans avoir conscience du raté auquel ils venaient d’assister. « Je pense que Vince aime le chaos. Je pense que ce moment était si chaotique qu'il l'a exalté », estime aujourd’hui Dave Bautista, qui a pris sa retraite en 2019.