Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la WWE n’hésite pas parfois à accueillir des personnalités extérieures au monde du catch, Damian Priest a eu l’occasion d’affronter en 2023 la superstar de la musique latine Bad Bunny. Au micro du 10 Sport, l’ancien champion du monde s’est prononcé sur le prochain défi de ce genre qu’il aimerait désormais relever.

Connu à travers le monde pour ses morceaux de reggaeton et de trap latino, avec plusieurs records de streaming à son actif, Bad Bunny a également brillé sur un ring de catch au cours des dernières années. La superstar mondiale est apparue à trois reprises du côté de la WWE, débutant à WrestleMania 37 dans un match par équipe avec à ses côtés Damian Priest contre John Morrison et The Miz, avant de participer au mythique Royal Rumble en 2022 et d’effectuer son premier match en solo l’année suivante, chez lui à Porto Rico, lors de Backlash 2023. À cette occasion, il avait affronté et battu son ancien partenaire Damian Priest, prêt à relever un nouveau défi.

Damian Priest a une idée pour sa prochaine célébrité

Présent en Allemagne à l’occasion du show Bash in Berlin le 31 août dernier, Damian Priest a révélé en exclusivité pour le10Sport.com vers quelle personnalité célèbre il voudrait se tourner après son duel avec Bad Bunny. « Je n'y avais jamais vraiment, ça doit être quelqu'un que je n'aime pas, a réfléchi la star de la WWE. Je suis un grand fan des New York Yankees (franchise de baseball américain), donc n'importe qui de Boston ou des Astros (de Houston). Je viendrai après vous ! (rires). »

« C’est mon match préféré »

Le défi est lancé, alors que Damian Priest garde encore en mémoire ce moment particulier avec Bad Bunny. « Il était question d'en faire un match par équipe, mais en même temps, Bad Bunny et moi étions catégoriques, nous disions : 'Nous ne voulons en faire un match par équipe', et j'étais fier de ce match. De loin, c'est mon match préféré, juste pour ce qu'il représentait, il était plus important que n'importe quelle victoire ou défaite », a récemment indiqué l’ancien champion du monde dans le podcast Insight With Chris Van Vliet.