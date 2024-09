«Une catastrophe» en direct à la WWE, «ça a complètement déraillé»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti à la retraite en pleine crise du Covid-19, l’Undertaker a connu une fin de carrière difficile, marquée notamment par un épisode survenu en 2018 du côté de l’Arabie saoudite, avec un match par équipe cauchemardesque face à Triple H et Shawn Michaels, avec Kane à ses côtés. Dans son podcast, la légende de la WWE s’est souvenue de ce moment pénible à digérer.

En 2018, les fans de la WWE assistaient à un match qu’ils ne croyaient plus possible. En ce jour du 2 novembre, l’organisation reine du catch décidait de proposer une affiche de rêve, tout du moins sur le papier, entre Triple H et Shawn Michaels d’un côté, formant le mythique groupe "DX", face à l’Undertaker et Kane, pour son deuxième grand show organisé en Arabie saoudite. Celui-ci intervient dans le cadre d’un partenariat de dix ans toujours en cours entre le pays du Golfe et la WWE, empochant environ 50 millions de dollars par événement. De quoi inciter la compagnie à proposer des rencontres avec de gros noms, sans avoir la garantie d’un résultat de qualité sur le ring. Ce match qui se serait révélé mythique dans les années 90 a finalement été l’un des plus gros fiascos de l’histoire récente.

« Je perds ma fierté »

Et cet échec était facilement prévisible en observant les différents protagonistes vieillissants, comprenant trois anciennes gloires proches de la fin et surtout un retraité, Shawn Michaels, parti par la grande porte à WrestleMania 26 huit années auparavant. Sans surprise, le résultat n’a pas été à la hauteur et on ne sait toujours pas pour qui ce spectacle d’une trentaine de minutes a été le plus pénible, les spectateurs assistant à ce main event qui a démarré par la déchirure au niveau d'un muscle pectoral de Triple H ou bien les quatre légendes de la WWE.

Shawn Michaels place aujourd’hui ce match « dans un monde séparé » du reste de sa carrière à la WWE sans oublier l’échec. « Pour moi, c’était juste une chance d’être avec les potes (…). Tout ce que je peux c’est m’excuser envers eux », disait-il au New York Post en 2021. De son côté, l’Undertaker a révélé la colère et la frustration ressentie par les principaux concernés après les coups de cloche de fin. « Nous étions tous furieux. Tout le monde était furieux. Shawn est furieux parce qu'il est sorti de sa retraite. Triple H est furieux parce qu'il s'est déchiré le muscle pectoral. Kane perd son masque. Je perds ma fierté », s’est souvenu Mark Calaway de son vrai nom, dans son podcast Six Feet Under.

« C'était un véritable désastre »

« Ça a mal commencé et ça a complètement déraillé », analyse-t-il aujourd’hui, refusant à cette époque de commenter à chaud ce match, alors que des caméras le suivent pour un documentaire consacré à la fin de sa carrière : « Je suis déjà en train de filmer "Last Ride". Ça va faire partie du documentaire. Je me souviens qu'ils allaient vers moi. J'ai dû m'asseoir seul pendant une minute pour réfléchir à ce que nous venions de faire, ou de ne pas faire. Ils sont venus me voir pour me demander ce que je pensais. Je leur ai répondu : "Non, laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'une minute. Laissez-moi tranquille." C'était horrible. Tout le monde s'excusait pour les autres. C'était un véritable désastre. C'est un exemple de la difficulté que c’est sans répétitions, quand on ne le fait pas tous les jours. »

Six ans plus tard, l’Undertaker relative cette petite tâche dans son immense carrière : « La situation est passée d'un extrême à l'autre une fois que j'ai tout assimilé. C'est devenu hilarant. Non seulement tout ça s'est produit, mais nous avons fait le travail. »