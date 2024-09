EXCLU : Une révolution à la WWE est validée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Anciens membres du Judgment Day, Damian Priest et Rhea Ripley opèrent désormais en duo à la WWE, avec un premier succès majeur lors de Bash in Berlin le week-end dernier. Présent en Allemagne pour l’occasion, le10sport.com a pu s’entretenir avec les deux stars du catch et les interroger sur leurs ambitions en équipe, avec un objectif qui pourrait s’avérer historique.

C’est désormais en duo qu’on les retrouve ! On assistait lors du dernier SummerSlam à l’implosion du Judgment Day, et l’exclusion des membres originaux Damian Priest et Rhea Ripley, qui ont eu l’occasion de prendre une première revanche le week-end dernier en Allemagne à Bash in Berlin, affrontant et battant Dominik Mysterio et Liv Morgan. Désormais appelés les « Terror Twins » (les jumeaux de la terreur), les deux amis ont de grosses ambitions pour la suite, et n’écartent pas l’éventualité d’une petite révolution à la WWE.

« Je pourrais être dans la division masculine »

Interrogés en exclusivité par le10sport.com sur la possibilité de devenir les premiers champions mixtes de l’histoire, ou de capturer les titres masculins par équipe, Damian Priest et Rhea Ripley ont été motivés par l’idée. « Je pense que oui. Damian et moi formons une super équipe et je pense vraiment qu'au vu de mon pedigree, je pourrais être dans la division masculine parce que j'ai tabassé beaucoup d'hommes jusqu'à présent, alors j'adorerais aider Damian à obtenir de nouveau l'or en équipe », nous confie la catcheuse australienne de 27 ans.

« Nous pouvons affronter n'importe quelle équipe dans le monde »

« Je n'ai aucun problème à dire que Rhea et moi, en tant qu'équipe, pouvons affronter n'importe quelle équipe dans le monde et avoir du succès, acquiesce Damian Priest. Je n'ai aucun problème à dire ça parce que j'y crois vraiment ». Reste à voir si la WWE sera prête à lancer les Terror Twins sur la route des titres par équipe, alors que la question de voir Rhea Ripley dans des matches intergenres est un sujet régulièrement évoqué depuis son éclosion et sa capacité à tenir tête à certains talents masculins.