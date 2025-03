Tentative de meurtre : de la WWE à la prison

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un nom qui va rappeler des souvenirs aux fans de la WWE mais surtout de l’UFC. Ancienne figure du MMA, Cain Velasquez a été condamné cette semaine à cinq ans de prison pour tentative de meurtre après avoir poursuivi et tiré sur un homme accusé d'abus sexuels sur son fils alors âgé de 4 ans.

Légende de l’UFC, Cain Velasquez est également connu par les fans de catch pour son bref passage à la WWE, avec une revanche face à Brock Lesnar, qu’il avait battu dans l’octogone. Mais si l’ancien champion du monde refait parler de lui cette semaine, c’est pour une histoire bien plus sordide. Lundi, Cain Velasquez a été condamné à cinq ans de prison pour tentative de meurtre. Les faits remontent à février 2022, lorsque l'Américain avait démarré une course-poursuite de 18 kilomètres puis ouvert le feu sur une voiture où se trouvait Harry Goularte, un homme suspecté d’actes pédophiles sur le fils de Cain Velasquez qui sera jugé en juin prochain pour des accusations de pédophilie et attouchements sexuels.

Libéré au bout d’un an ?

Lors de cette attaque, Cain Velasquez avait touché le beau-père de Goularte, grièvement blessé. S’il avait plaidé non coupable de tentative de meurtre et d'autres accusations en lien avec la fusillade, l’ancien double champion de l’UFC avait récemment reconnu ses torts dans le podcast de Kyle Kinsbury : « On ne peut pas se faire justice soi-même ». Alors que le procureur en charge de l’affaire avait demandé une peine allant de 30 ans de réclusion à la perpétuité, le juge a finalement été clément à l’égard de Velasquez en le condamnant à cinq ans de prison, notamment après la vague de soutien qu’a reçue l’accusé, notamment venant du monde de l’UFC.

Ses avocats estiment qu’il pourrait être libéré au bout d’un an, en tenant compte de ses neuf mois en détention provisoire puis le temps passé avec un bracelet électronique à la cheville. « Je crois que d'une certaine manière, justice a été rendue aujourd'hui, même si je suis déçu qu'il soit de retour en détention, a déclaré Renee Hessling, son avocate, rapportée par NBC. Je pense que le tribunal a pris une bonne décision aujourd'hui, une décision qui prend en considération toutes les complexités de cette affaire, le contexte dans lequel cela s'est produit, et qui prend également en considération ce que nous savons tous de M. Velasquez, qui est fondamentalement un homme bon et un bon père ». La mère d’Harry Goularte a quant à elle regretté un jugement « extrêmement décevant » qui repose selon elle sur une « allégation sans fondement ».

Un passage éclair à la WWE après avoir brillé à l’UFC

Figure incontournable du MMA, Cain Velasquez avait entamé une reconversion dans le catch en 2019, d’abord du côté de la compagnie mexicaine AAA puis au sein de l’organisation reine de la discipline, la WWE. Présenté aux côtés de la légende Rey Mysterio, l’Américain avait retrouvé un autre ancien de l'UFC en la personne de Brock Lesnar en octobre de cette même année du côté de l’Arabie saoudite pour son seul match avec l’entreprise. Un passage éclair sur le ring (2 minutes), mais également au sein de la WWE puisqu’il fut renvoyé quelques mois plus tard en raison des coupes budgétaires réalisées en pleine pandémie de Covid-19.