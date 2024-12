MMA - UFC : Une star veut briser un Français !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En février prochain, le Français Nassourdine Imavov va disputer le plus grand combat de sa carrière face au Nigérian Israel Adesanya à l’occasion de l’UFC Fight Night 250. Une redoutable bataille attend « The Sniper », surtout que l’ancien champion de la catégorie compte bien laisser le combattant de 28 ans au tapis comme il l’a récemment confié.

Une soirée historique s’annonce pour le MMA français. Fortement attendu en coulisses, le combat entre Israel Adesanya et Nassourdine Imavov a bel et bien été confirmé pour début 2025. Le 1er février prochain, à l’occasion de l’UFC Fight Night 250, le Français, classé cinquième de la catégorie des poids-moyens, va ainsi défier le Nigérian, double champion de la catégorie. Adesanya, qui reste sur des défaites de rang face à Sean Strickland et Dricus Du Plessis, va quant à lui tenter de remonter au classement, avant de potentiellement reconquérir son titre.

« Nous, on est déjà dedans, on est très motivé, très concentré et prêt à écrire l'histoire »

« Merci pour le soutien. Nous, on est déjà dedans, on est très motivé, très concentré et prêt à écrire l'histoire. Rendez-vous le 1er février », déclarait récemment Nassourdine Imavov auprès de RMC. « Faisons ce combat ! », avait lâché le Franco-Russe de 28 ans à l’issue de sa belle victoire face à Brendan Allen le 3 septembre dernier. Adesanya a donc accepté ce combat, et s’est déjà exprimé à ce sujet sur sa chaîne YouTube.

« C’est à moi d’arrêter ça »

Le Nigérian, qui ne combattra pas pour le titre (la première fois depuis un long moment), a affirmé vouloir mettre un terme à la dynamique d’Imavov : « Il y a toujours un arbitre, nous sommes deux à l’intérieur, il y a une foule. Ce n’est pas comme dans un p*tain d’Apex ou quelque chose comme ça, donc je ne me sens pas différent. Je pense que les gens se font une idée de la façon dont ils réagiraient, mais ils ne sont pas à ma place. Ils ne sont pas dans mon short. C’est une soirée de combat en Arabie Saoudite, tout d’abord. Je suis toujours payé. C’est le plus grand combat de Nassourdine Imavov. C’est à moi d’arrêter ça. Il n’y a pas de différence. »