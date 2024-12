Catch - WWE : The Rock prend son téléphone pour convaincre une star légendaire de venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En avril dernier, la WWE proposait la 40e édition de WrestleMania, le plus grand show de l’année sur la planète catch. A cette occasion, d’anciennes gloires de la compagnie sont apparues durant le main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes, à l’instar de l’Undertaker, qui fut difficile à convaincre. Il a notamment fallu l’intervention de Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Le quarantième anniversaire de WrestleMania, le grand show catch de l’année organisé par la WWE, a tenu ses promesses en avril dernier avec deux soirées marquantes, conclues par un main event historique entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Ce dernier a remporté le titre suprême de la compagnie et a mis fin au règne de 1316 jours de Reigns, du jamais vu dans l’ère récente. Durant le combat, plusieurs figures marquantes de la WWE sont intervenues, à l’instar de John Cena, Dwayne ‘The Rock’ Johnson et l’Undertaker, qui fut dur à convaincre.

Retraité des rings depuis 2020, l’Undertaker s’est fait désirer pour sa présence le deuxième soir de WrestleMania XL, événement couvert par le10sport.com. Récemment intervenu dans le podcast The Roommates Show with Brunson and Josh Hart, Triple H a révélé les longues discussions avec le Taker. « Ça nous a pris une éternité pour le convaincre de faire ce truc. Beaucoup de choses se mettent en place à la fin. Quand je l'ai appelé pour la première fois à ce sujet, il disait : "Je ne sais pas. Je ne pense pas vouloir le faire." J'ai répondu : "80 000 personnes vont devenir complètement folles." Cela nous a pris un certain temps », a confié le responsable du contenu à la WWE.

« Rock a dû l'appeler. Tout le monde a dû l'appeler »

Impliqué dans le week-end de WrestleMania, Dwayne Johnson est lui aussi intervenu. « Rock a dû l'appeler. Tout le monde a dû l'appeler pour qu'il finisse par accepter de le faire », poursuit Triple H. L’Undertaker a fini par donner son aval et est donc apparu, pour le plus grand bonheur des quelque 60 000 spectateurs présents au Lincoln Financial Field à Philadelphie. Mais à la différence de ses grandes années à la WWE, il n’est pas apparu avec sa tenue mythique, se contentant d’un habit civil. « Lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est en quelque sorte dit : "J'en ai fini.", a justifié Triple H. Il n'est pas venu avec le chapeau et la veste. Le chapeau et la veste sont à la retraite. "Je viendrai en tant que moi, mais je ne viendrai pas en tant qu'Undertaker." Il voulait juste en finir ».