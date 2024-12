«Surréaliste» : Du jamais-vu se prépare à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un tournant historique se profile pour la WWE avec l’arrivée de son show emblématique, Raw, sur la plateforme Netflix dès le 6 janvier 2025, marquant la fin de sa diffusion traditionnelle à la télévision pour la première fois depuis plus de trente années. Ce changement suscite l'enthousiasme de Kevin Owens, qui s’apprête à défier Cody Rhodes aux Saturday Night’s Main Event ce week-end.

C’est un changement majeur qui se dessine à la WWE. À partir du lundi 6 janvier 2025, le show phare de l’organisation reine du catch sera diffusé chaque semaine en direct sur la plateforme Netflix, une première puisque l’émission est retransmise depuis plus de trente ans à la télévision. Pour l’heure, ce changement historique de diffuseur concerne les États-Unis, mais également le Royaume-Uni, le Canada ou encore l’Espagne. Aucune annonce officielle n’est encore tombée pour la France. Dans le vestiaire, cette révolution emballe les talents, à l’instar de Kevin Owens.

Kevin Owens révèle que son objectif principal après avoir signé à la WWE était d’affronter John Cena, le catcheur préféré de son fils, qui a explosé de joie en le voyant débarquer près de son idole à la télévision, vidéo à l’appui 🥹pic.twitter.com/X7LJyHRivu — Bernard Colas (@BernardCls) December 11, 2024

« Rien de tel n'a jamais été fait auparavant »

Interrogé par talkSport avant les Saturday Night’s Main Event prévus dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis, le Canadien a évoqué avec enthousiasme l’arrivée de la WWE sur Netflix pour les dix prochaines années, dans le cadre d’un accord à 5 milliards de dollars. « Lorsque nous avons entendu pour la première fois les rumeurs concernant le transfert de Raw sur Netflix, c'était tellement intrigant. Comment cela fonctionnerait-il ? Quelles seraient les spécificités ? Toutes ces choses… Maintenant, nous savons évidemment ce qui va se passer et c'est assez surréaliste et excitant de voir à quelle vitesse tout peut changer en l'espace de cinq ans. Il est évident que c'est un deal énorme pour la WWE et tout le monde est super excité, c'est comme un nouveau départ à bien des égards », juge Kevin Owens. Mais sera-t-il encore à la WWE en 2025 ?

« Demain n'est jamais promis »

Interrogé en exclusivité par le10sport.com en avril dernier, l’ancien champion du monde nous avait révélé approcher de la fin de son contrat. Depuis, aucun accord ne serait à signaler entre les deux parties, de quoi semer le trouble sur la suite de son aventure à la WWE. « Je ne prends rien pour acquis, jamais. Je profite de ce que je fais maintenant, et demain n'est jamais promis », a-t-il simplement répondu sur le sujet à talkSport. Un indice majeur pourrait tomber samedi soir, alors que Kevin Owens défie Cody Rhodes pour le titre suprême de la WWE. Un sacre laisserait peu de doute sur son avenir…