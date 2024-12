«Peut-être s'arrêter...» : Roman Reigns dévoile ses doutes et scelle son avenir à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'approche de ses 40 ans, Roman Reigns, figure emblématique de la WWE, admet ressentir l'usure physique liée à une carrière exigeante de catcheur. Malgré les doutes, sa passion et l'envie de raconter de nouvelles histoires sur le ring continuent de le motiver, lui qui sort d’une année 2024 déterminante avec notamment la fin de son règne historique de champion du monde au dernier WrestleMania.

Scénarisé oui, truqué non. Les clichés entourant le catch sont encore nombreux et minimisent trop souvent les conséquences d’une telle discipline sur le physique des pratiquants. Alors qu’il fêtera ses 40 ans en 2025, et malgré un calendrier avantageux obtenu grâce à son statut à la WWE, Roman Reigns ressent notamment les conséquences des combats répétés depuis le début de sa carrière en 2010. Au cours d’un entretien accordé au podcast SI Media, l’ancien champion incontesté de la compagnie a reconnu douter parfois de son avenir dans le catch.

📱Les audiences hallucinantes du WarGames masculin sur le compte Instagram de la #WWE



Rien que 96 millions de vues sur les interactions entre Roman Reigns et CM Punk dans leur cage 🤯#SurvivorSeries pic.twitter.com/MXyY7yMBfk — Bernard Colas (@BernardCls) December 1, 2024

« Parfois, quoi que vous fassiez, vous vous réveillez endolori et votre corps vous fait mal »

« Ça dépend du jour où l’on me pose la question et de la façon dont je me sens ce jour-là. Parfois le corps se sent comme une épave de train. J'imagine très bien Sheamus me frapper avec une chaise quelque part en Europe, tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait ça avec beaucoup de gars dans le monde entier, année après année, détaille la tête de gondole de la WWE. Parfois, quoi que vous fassiez, vous vous réveillez endolori et votre corps vous fait mal. Ces jours-là, je me dis : ‘Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Faudrait peut-être s’arrêter’ ». Roman Reigns avait dû mettre sa carrière entre parenthèses en 2019 après une rechute de sa leucémie diagnostiquée durant sa jeunesse. « Je suis toujours sous chimiothérapie orale, c'est un médicament que je vais devoir continuer à prendre toute ma vie très probablement », avait-il confié durant le week-end de WrestleMania.

« Il reste tant d'histoires à raconter »

Fort heureusement pour les fans du ‘Tribal Chief’ de la WWE, la passion prend jusqu’à maintenant le dessus sur ses états d’âme : « Mais il reste tellement de viande sur l'os. J'apprends tellement de choses, non seulement sur moi-même, mais aussi sur la performance en général. Comment manœuvrer, comment mieux contrôler le public, toutes ces choses différentes. Il reste tant d'histoires à raconter, et avec l'arrivée de nouveaux membres de la famille, tu sais ce que les athlètes disent : ‘Tant que vous pouvez continuer à le faire…’ Tant que je me sens assez bien pour le faire, je peux y aller. Et tant que je me sens assez bien pour m'entraîner et me maintenir physiquement en forme pour aller sur le terrain et tomber - parce que c'est ça le problème, c'est les chutes - alors je suis prêt. Si on pouvait trouver un moyen d'arrêter de tomber et d'encaisser les coups, on ferait appel à des doublures et on se contenterait de conquérir Hollywood, tu vois ? Mais il y a quelque chose de particulier à être là, au cœur de la tempête, à vivre cette réaction en direct. Faire des films, c'est très cool, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas imiter, c'est d'avoir la foule juste là, dans la paume de sa main. On ne peut pas le reproduire. C'est ça la WWE ».