Catch : Lamine Yamal à la WWE, la soirée inoubliable !

Avant son grand rendez-vous de l’année avec WrestleMania, qui se tient cette année à Las Vegas, la WWE a débuté vendredi une tournée européenne, s’arrêtant d’abord à Barcelone pour son show Smackdown. Des milliers de fans étaient réunis, dont le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal qui a pu savourer l'expérience et rencontrer en coulisse les grands noms de la compagnie de catch.

La WWE, première compagnie de catch au monde, s’internationalise un peu plus ces dernières années, multipliant les shows importants en Europe. Alors que la France a eu le droit à son premier pay-per-view l’année dernière avec "Backlash" du côté de Lyon et verra les stars de la fédération revenir en août prochain à Paris, nos voisins européens n’ont pas à attendre pour croiser le chemin de Randy Orton, John Cena ou encore Roman Reigns. Une tournée sur le Vieux Continent a débuté ce vendredi 14 mars en vue de WrestleMania, la grande messe du catch qui a lieu chaque année, avec une première étape à Barcelone.

🏆 En attendant peut-être le Ballon d’Or, Lamine Yamal a déjà sa propre ceinture de champion à la #WWE 😎#Smackdown pic.twitter.com/4C1Znve3x6 — Bernard Colas (@BernardCls) March 14, 2025

« L'avenir du FC Barcelone est plus brillant que jamais », salue Triple H

Le public espagnol était au rendez-vous vendredi soir pour "Smackdown", l’un des shows phares de la WWE organisé chaque semaine, avec plusieurs milliers de spectateurs réunis à l'Olímpic Arena de Barcelone. Parmi eux, un certain Lamine Yamal, venu profiter du spectacle avec ses coéquipiers blaugranas Alejandro Balde et Héctor Fort. La soirée a débuté dans les coulisses pour celui qui a remporté l’Euro avec l’Espagne l’été dernier, rencontrant notamment le champion Cody Rhodes, avec qui il a pris la pose en portant la vraie ceinture mondiale de la compagnie. Lamine Yamal a également croisé la route des légendes Randy Orton et Triple H, ce dernier étant désormais dirigeant à la WWE. « L'avenir du FC Barcelone est plus brillant que jamais... Profite du show Lamine », a-t-il publié sur X.

🇪🇸 Cody Rhodes prête son titre à Lamine Yamal en marge de #Smackdown pic.twitter.com/4C2EVgjCya — Bernard Colas (@BernardCls) March 14, 2025

Lamine Yamal fan de Randy Orton

Aux premières loges pour assister à "Smackdown", avec cette fois-ci une réplique du titre mondial aux couleurs du prochain "WrestleMania", Lamine Yamal n’a rien manqué du spectacle proposé qui semblait à son goût comme on a pu le constater lorsqu’une caméra l’a surpris en train de filmer avec son téléphone, sourire aux lèvres, le fameux RKO porté par Randy Orton.

Lamine Yamal vit sa meilleure vie devant le match de Randy Orton 😂#Smackdown pic.twitter.com/9tqnYBVTj5 — Bernard Colas (@BernardCls) March 14, 2025

Des allusions au Real Madrid et à Cristiano Ronaldo

Pas sûr en revanche que le crack du FC Barcelone ait apprécié la sortie du champion du monde Gunther, déclarant au milieu du ring sa préférence pour la ville de Madrid, ou bien la célébration d'Angelo Dawkins, lançant le “siiuuu” de Cristiano Ronaldo repris par une partie de la salle, preuve que d’autres Espagnols avaient fait le chemin jusqu’en Catalogne.