L’OM débarque, Luis Enrique va sauver le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Surveillé de près par les instances, le Parc des Princes accueillera ce dimanche soir le second Classique de la saison entre le PSG et l’OM. Si des craintes de débordements sont présentes dans l’esprit des dirigeants parisiens, le Collectif Ultras Paris ne veut pas pénaliser la formation de Luis Enrique, avec qui les supporters ont une très bonne relation.

Ce Classique risque d’être bouillant. Depuis les années 1990, chaque PSG - OM est perçu comme la rencontre la plus attrayante du championnat français. Malgré l’écart s’étant créé entre les deux clubs lors de la dernière décennie, cette affiche reste un véritable événement, qui peut parfois être marqué par de gros débordements. La saison passée, le public du Parc des Princes avait été pointé du doigt pour ses chants insultants et homophobes à l’égard des Marseillais.

Luis Enrique appelle au calme avant la réception de l’OM

Et le match de ce dimanche soir devrait également être scruté à la loupe par les instances. Alors qu’Adrien Rabiot fait son retour au Parc des Princes après sa signature à l’OM en 2024, les Ultras Parisiens pourraient se montrer véhéments. Présent en conférence de presse samedi après-midi, Luis Enrique jouait la carte de l’apaisement. « Je pense que les supporters devraient avant tout se concentrer sur notre équipe, profiter de ce que nous faisons et respecter l’adversaire. Il n’y a pas meilleure indifférence que de ne consacrer aucun instant à l’adversaire et se concentrer sur les encouragements pour notre équipe. C’est mon avis, c’est ce que je souhaite et j’espère que c’est ce qui va se passer », a ainsi lâché le coach du PSG.

Le CUP ne veut pas plomber les plans de Luis Enrique

D’après les dernières révélations de RMC Sport, une crainte d’une défaite sur tapis vert en raison de chants insultants est bien présente dans l’esprit des dirigeants du PSG. Cependant, le Collectif Ultras Paris (CUP) est bien conscient de son rôle à jouer pour ne pas pénaliser son équipe. Surtout, les Ultras Parisiens savent que le PSG réalise une très bonne saison, et leur très bonne relation avec Luis Enrique devrait permettre de ne pas dépasser les bornes ce dimanche soir au Parc des Princes.