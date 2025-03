PSG : La terrible nouvelle après sa signature !

Thomas Bourseau

Pendant cinq saisons, Pedro Miguel Pauleta en a fait rêver plus d'un au Parc des princes. Le Portugais, arrivé des Girondins de Bordeaux, a été l'attaquant référence d'un PSG qui alternait entre les succès en Coupe de France et la bataille de la relégation sur la fin de son aventure parisienne et de sa carrière. En effet, Pauleta a raccroché au moment du transfert de Guillaume Hoarau. Un regret pour le Réunionnais.

A l'image d'Olivier Giroud qui avait ouvertement regretté le départ de Robin Van Persie à Manchester United lors de sa signature à Arsenal à l'été 2012, Guillaume Hoarau aurait lui aussi aimé jouer aux côtés d'un attaquant confirmé du club lorsqu'il s'est engagé en faveur du PSG en 2008. Cependant, l'iconique Pedro Miguel Pauleta raccrochait les crampons, au grand regret du Réunionnais.

«C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas mieux comme parrain»

« Il y a une grosse pression parce qu'endosser le maillot du PSG est un rêve qui devient réalité. Quand je signe, à la fin de la saison, le club luttait pour le maintien. Et puis Pedro (ndlr Miguel Pauleta) annonce la fin de sa carrière. Je m'étais dit « arh », c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas mieux comme parrain. Je voulais vraiment apprendre auprès de lui ». A l'occasion de l'entretien en question sur la pelouse du Parc des princes avec les caméras du Paris Saint-Germain, Guillaume Hoarau a cependant souligné avoir été parfaitement accueilli dans le vestiaire par les tauliers restants.

«Au final j'étais très bien entouré»

« Mais au final j'étais très bien entouré. J'ai eu Ludovic Giuly, Claude Makélélé, Peguy Luyindula, Jérôme Rothen, Sylvain Armand... Tous ces mecs-là qui m'ont vraiment bien accueilli et qui m'ont permis de m'adapter et d'être performant ». a conclu l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain. La déception Pedro Miguel Pauleta lui est passée.