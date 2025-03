Affaire PSG-OM : Mbappé est au cœur d'une grosse polémique !

La rédaction

Alors que le PSG et l’OM s’affrontent ce dimanche, les débats sur l’homophobie dans le football refont surface. Julien Pontes, porte-parole de Rouge Direct, pointe du doigt l’inaction de la FFF, et il cite Kylian Mbappé parmi ceux ayant alimenté une vague de propos homophobes après une polémique autour d’une publication de Benjamin Pavard.

Alors que le Clasico opposant le PSG et l’OM doit se tenir ce dimanche soir au Parc des Princes, de nombreuses craintes émergent quant à de possibles chants homophobes. Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans le football, s’est exprimé sur ce sujet, ainsi que sur la polémique entourant Aïrine Fontaine, joueuse de Fleury 91. Cette dernière avait déclaré à un média chrétien que «l’homosexualité est un péché», et encouragé «ces personnes à se battre, à essayer de sortir de ça et surtout à ne pas culpabiliser.»

L’OM choisi à la place du PSG, la signature que tous les Marseillais attendent ?

➡️ https://t.co/xWVYiZpRZA pic.twitter.com/C6HQV1vGu2 — le10sport (@le10sport) March 15, 2025

«La FFF ne fait pas suffisamment son travail»

« On est consternés par ses déclarations, mais il faut aussi se poser la question de la responsabilité collective du foot pro. Comment une fille de 20 ans peut-elle tenir des propos aussi graves, qui font penser à ceux des théories de conversion ? Elle n’a aucune notion de ce qu’est l’homosexualité, elle imagine encore qu’on peut changer d’orientation. Elle est certainement dépassée par tout ce qu’il se passe, mais c’est dramatique de constater l’ignorance de l’élite du foot français, alors qu’elle a été dans toutes les catégories de jeunes en équipe de France. Il ne faut pas tomber à bras raccourcis sur cette jeune fille. Ses propos sont obscurantistes et doivent être sanctionnés, mais ils illustrent une ignorance contre laquelle la FFF ne fait pas suffisamment son travail d’éducation et de sensibilisation.» a déclaré Julien Pontes au journal Le Parisien.

«Une vague de propos homophobes»

Le porte-parole du collectif Rouge Direct a ensuite enchaîné, en évoquant Kylian Mbappé :

«La Fédération a condamné ses propos, ce qui est le minimum. Elle a prévu de la convoquer pour qu’elle puisse s’expliquer et déterminer si elle doit être sanctionnée, car l’homophobie est un délit. Mais si on parle d’ignorance de sa part, cela remet en cause les politiques et les actions de sensibilisation à l’homophobie, notamment dans les équipes de France masculine et féminine. On l’a vu récemment avec les réactions moqueuses de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Mike Maignan à une publication de leur coéquipier Benjamin Pavard, qui cassait les codes virilistes du football et a déclenché une vague de propos homophobes.»