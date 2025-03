PSG : Mbappé s’en va, son grand pote veut le remplacer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’issue de la saison dernière, Kylian Mbappé alors en fin de contrat avec le PSG, avait décidé de s’en aller vers le Real Madrid. Si sans son leader offensif, le club parisien réalise une excellente saison, Ousmane Dembélé lui, a décidé d’endosser le rôle laissé vacant par l’ancien numéro 7 à Paris. Explications.

L’été dernier, la grande question concernant le mercato du PSG tournait autour du remplacement de Kylian Mbappé. Meilleur buteur de l’histoire du club parisien, le numéro 7 décidait de poser ses valises au Real Madrid. Mais dans la tête de Luis Enrique et de son staff, le remplacement de Mbappé serait simple puisque ce dernier serait substitué par un collectif plus fort, plus cohérent. Si tout les offensifs sont désormais en capacité de se montrer décisifs cette saison, Ousmane Dembélé semble avoir endossé ce rôle de leader au PSG.

Dembélé, un leader discret

Auprès de l’Equipe, Grégory Badoche, ancien formateur du numéro 10 parisien à Évreux, affirme qu’Ousmane Dembélé a toujours eu un caractère de leader, et ce malgré les apparences laissées par l’international Français : « Ousmane a toujours eu cette part-là, même adolescent. C'est quelqu'un qui ne voulait jamais sortir du terrain, toujours gagner, toujours marquer. Il a toujours su faire la part des choses entre ce côté chambreur en dehors et compétiteur sur. Il a 27 ans, il s'est construit », indique-t-il.

Le Français a voulu récupérer le statut de Kylian Mbappé à Paris

De son côté, le quotidien sportif annonce que la bascule a déjà eu lieu cet été pour Ousmane Dembélé. Si son repositionnement dans l’axe de l’attaque opéré par Luis Enrique a évidemment été bénéfique au joueur de 27 ans, ce dernier a également évolué dans sa mentalité et dans sa manière d’aborder les rencontres. Désormais, Dembélé souhaite apporter plus de statistiques à chaque match. Surtout, avec le départ de Kylian Mbappé, le numéro 10 a souhaité endosser cette casquette du nouveau leader offensif parisien, celle du nouveau symbole du projet du PSG...