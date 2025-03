Mercato - PSG : Rabiot claque la porte, le responsable annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2019, suite à un conflit avec la direction, Adrien Rabiot quittait le PSG libre de tout contrat, et s’engageait en faveur de la Juventus. Aujourd’hui à l’OM, le milieu de terrain va retrouver le Parc des Princes ce dimanche soir. Selon un de ses proches, le joueur de 29 ans aurait pu rester au sein du club parisien.

Le PSG s’apprête à recevoir l’OM ce dimanche soir du côté du Parc des Princes. Forcément, le contexte de cette rencontre place Adrien Rabiot dans une situation délicate. Formé à Paris, le milieu de terrain évolue désormais sous les couleurs de l’ennemi juré, et son accueil dans la capitale devrait être glacial.

« Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG on ne m’a rien donné »

Passé par le PSG entre 2012 et 2019, Adrien Rabiot avait été adoré des supporters parisiens. Cependant, des conflits internes avec sa direction auront directement provoqué son départ en fin de contrat en 2019. « Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG on ne m’a rien donné. On ne m’a pas fait de cadeau, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Quand j’étais dans ma dernière saison, au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là », déclarait le milieu de terrain de l’OM pour Téléfoot en novembre 2024.

« Il aurait pu rester longtemps au PSG »

Forcément, son retour face au PSG ce dimanche soir cristallise donc de nombreuses tensions. D’autant que du côté de ses proches, on affirme en interne qu’Adrien Rabiot aurait très bien pu rester au club. « Adrien est assez casanier et, sans toutes les histoires à l'époque, il aurait pu rester longtemps au PSG », confie un proche de l’international Français au journal l’Equipe. Selon cette version, le PSG serait donc le responsable de son départ vers la Juventus en 2019.