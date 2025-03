Rabiot à l’OM, le problème d’argent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre suite à la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot était promis à un grand club européen. Alors qu’on parlait de l’Atlético de Madrid ou encore de Manchester United, le Français a finalement choisi l’OM, qui ne joue pourtant pas de Coupe d’Europe cette saison. Mais pourquoi Rabiot a-t-il signé à Marseille et pas chez un cador ? On en sait un plus à ce propos.

Voilà un transfert auquel personne ne s’attendait ! A 29 ans, Adrien Rabiot est aujourd’hui bel et bien un joueur de l’OM. Resté libre pendant un moment après avoir quitté la Juventus, le Français avait l’embarras du choix pour décider de son prochain club. Et à la surprise générale, c’est à Marseille que Rabiot a posé ses valises.

Rabiot trop gourmand ?

Pourtant, avant l’OM, c’est à l’Atlético de Madrid, Manchester United ou au Milan AC qu’on évoquait Adrien Rabiot. Des destinations plus prestigieuses et surtout plus avantageuses sportivement. Mais ça ne s’est pas fait et il y aurait une raison. Comme l’explique L’Equipe, si Rabiot n’a pas rejoint ces grosses écuries, c’est parce que les négociations auraient capoté à cause de ses demandes salariales.

10M€ de prime !

A propos des demandes du clan Rabiot, Grégoire Akcelrod, agent FIFA, avait déjà révélé : « Sa mère a demandé 10M€ de prime à la signature à l’Atlético, West Ham et Milan. Sauf que les 3 clubs ont refusé de s’aligner ».