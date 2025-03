Adrien Rabiot : La date de son départ de l’OM déjà annoncée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sans club l'été dernier après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a fini par rejoindre l'OM alors que personne ne s'y attendait. Le joueur de 29 ans a relancé sa carrière et il n'a pas mis longtemps avant de s'intégrer à l'effectif de Roberto De Zerbi. Toutefois il ne serait pas surprenant de le voir quitter la cité phocéenne dès l'été prochain s'il trouve une meilleure opportunité.

Lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot n'a pas manqué de prétendants pour une éventuelle signature. Mais le milieu de terrain ne s'est pas laissé convaincre et il a fini par se rabattre vers l'OM. Sous contrat avec le club jusqu'en 2026, il a débarqué avec une condition spéciale : avoir la possibilité de partir en 2025.

Rabiot vers un départ cet été ?

En disputant tous les matches de l'OM depuis des mois, Adrien Rabiot est revenu à un bon niveau sans pour autant impressionner. Le joueur de 29 ans viserait encore plus haut pour la suite de sa carrière et il pourrait quitter Marseille l'été prochain en fonction des propositions. L'Equipe révèle en effet qu'il s'est engagé avec l'OM en septembre dernier en sachant qu'il ne serait pas retenu à la fin de la saison si jamais il le souhaite.

Rabiot attaché à l'OM

Malgré ses déclarations peu élogieuses concernant l'OM lorsqu'il évoluait sous les couleurs parisiennes, Adrien Rabiot a toujours éprouvé un certain attachement envers le club de la cité phocéenne, et ce dès sa plus tendre enfance. Mais cela risque de ne pas être suffisant pour espérer le voir continuer encore de longues années.