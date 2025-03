Griezmann de retour, il va retrouver ses potes de l’équipe de France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être rendu aux États-Unis pour assister au Super Bowl en février dernier, Antoine Griezmann pourrait bientôt y retourner, mais pour y rester plus longtemps. L’attaquant âgé de 33 ans pourrait quitter l’Atlético de Madrid l’été prochain pour rejoindre le Los Angeles FC, où il retrouverait ses anciens coéquipiers de l'équipe de France Olivier Giroud et Hugo Lloris.

11 ans après son arrivée en provenance de la Real Sociedad, l’année 2025 pourrait marquer le départ d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid. Revenu en 2021 après un passage de deux saisons au FC Barcelone, l’attaquant qui fêtera ses 34 ans le 21 mars prochain pourrait prendre la direction de la MLS.

Lloris et Giroud attendent Griezmann à Los Angeles

L’été dernier déjà, des contacts avaient été évoqués entre Antoine Griezmann et le Los Angeles FC, où évoluent Olivier Giroud et Hugo Lloris. « On serait ravi de l’accueillir à bras ouverts ici à LA. On sait qu’il y a déjà eu des contacts. Ça serait génial de se retrouver tous les trois avec Hugo », confiait l’ancien attaquant de l’équipe de France à Téléfoot au mois d’octobre dernier.

Discussions avancées entre le LAFC et Griezmann

D’après les informations de Relevo, Antoine Griezmann serait en négociations avancées avec le Los Angeles FC et la tendance serait plutôt à un départ de l’Atlético de Madrid dès l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Une réunion en ce sens devrait avoir lieu avec les Colchoneros d’ici à la fin du mois de mars. S’il exprime l’envie de partir, alors ils respecteront son choix et ne s’opposeront pas à son départ.