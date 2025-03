OM : Départ de De Zerbi, il craque en direct !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi est déjà annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille. La presse italienne le lie notamment à la Juventus, où il pourrait remplacer un Thiago Motta que l’on annonce en grand danger avant le choc en Serie A de ce dimanche, face à la Fiorentina.

Venu pour un projet de trois ans, Roberto De Zerbi pourrait partir plus tôt que prévu. Cela fait plusieurs jours déjà que le coach de l’OM fait la Une de la presse italienne, qui évoque un possible retour en Serie A. Car des postes très prestigieux pourraient bientôt se libérer, avec notamment son club formateur de l’AC Milan.

De Zerbi met la pression sur Thiago Motta

Ce n’est pas la seule piste, puisque Roberto De Zerbi est également annoncé à Turin, pour y diriger la Juventus. Arrivé l’été dernier, Thiago Motta est annoncé sur le départ après la gifle reçue contre l’Atalanta le week-end dernier (0-4), ce qui a le don d’énerver Dario Canovi. « L’année dernière, on disait tout le bien possible sur Motta, maintenant tout le mal possible » a déclaré l’historique agent de l’ancien milieu du PSG, sur Telelombardia. « Il paie ses erreurs, mais personne n'a fait une analyse objective de ce qui s'est passé ces huit derniers mois à la Juventus ».

« C'était une erreur de penser que la Juventus pourrait se battre pour le Scudetto »

« Les rumeurs sont là mais il ne doit penser qu'au travail et demander aux joueurs de s'engager dans leur travail quotidien. Au début de l'année, c'était une erreur de penser que l'équipe de la Juventus pourrait se battre pour le Scudetto » a fait remarquer Canovi, qui après avoir géré la carrière de joueur de Thiago Motta, a laissé la place à son fils Alessandro. « Il deviendra l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe : je suis dans le football depuis 50 ans et j'en suis convaincu. Les attentes envers lui et sur le marché de la Juventus étaient excessives ».