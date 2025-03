Souffrance à l'OM, De Zerbi balance !

La rédaction

Roberto De Zerbi prépare l’OM à une bataille intense face au PSG. Conscient de la difficulté du Clasico, il s’attend notamment à «souffrir et se salir les mains». Après la lourde défaite à l’aller, il veut voir son équipe franchir un cap mental pour rivaliser avec un PSG transformé sous Luis Enrique.

Le Clasico approche à grands pas, et l’OM aura à cœur de se racheter après la lourde défaite 3-0 concédée au match aller. Un revers qui avait marqué les esprits et entamé le moral des Marseillais. Ce dimanche, Roberto De Zerbi entend éviter les mêmes erreurs et se dit prêt à voir son équipe souffrir face au PSG, quitte à subir par moments.

PSG - OM : La grosse surprise de De Zerbi !

➡️ https://t.co/hGBocYF4HJ pic.twitter.com/xyAIinhoGW — le10sport (@le10sport) March 14, 2025

«Il va falloir savoir souffrir et se salir les mains»

«J’ai déjà décidé. Je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix, mais on ne veut pas se dénaturer. Il va falloir savoir souffrir et se salir les mains. C’est dans l’ADN du club, dans la mienne. Il ne faut pas penser qu’on peut contrôler le jeu pendant 90 minutes sans souffrir.» a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse ce vendredi.

«Je voudrais passer ce palier mental»

Le coach de l'OM est également revenu sur le match aller et a salué le travail de Luis Enrique avec le PSG :

«À l’aller, on n’avait pas fait ce qu’il fallait lors des 20 premières minutes. Après cela, ce n’était plus un match normal, il a été faussé. Grâce à son entraîneur, le PSG a fait un bond énorme en termes de qualité mentale. Je voudrais aussi passer ce palier mental ici.»