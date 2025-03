Clash avec Anelka : Daniel Riolo a menti sur Géraldine Maillet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Nicolas Anelka a évoqué la situation de Géraldine Maillet dans TPMP, Daniel Riolo lui a répondu en dénonçant des propos misogynes, estimant que l'ancien attaquant du PSG laisser planer l'idée qu'il fallait «tenir sa femme». Le journaliste a également précisait qu'il ne venait «pas d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine». Des propos toutefois jugés mensongers et déformant ceux de Nicolas Anelka.

D'abord bon enfant, le clash entre Daniel Riolo et Nicolas Anelka a pris une nouvelle tournure lorsque l'ancien attaquant du PSG a décidé d'inclure Géraldine Maillet dans le débat. Après une première réponse du journaliste de RMC, Nicolas Anelka a effectivement répliqué en citant la compagne de Daniel Riolo : « Le petit Riolo est touché. Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes storys. Pascal Praud 2.0. La prochaine fois, évite de tirer un bilan de la saison au mois de septembre ». L'ex-international français fait ici référence au traitement subi par Géraldine Maillet sur le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna.

Riolo dénonce les propos misogynes d'Anelka

Et cette fois-ci, cela n'a pas du tout faire rire Daniel Riolo qui n'a pas hésité à dénoncer des propos misogynes de Nicolas Anelka. « Moi, je ne viens pas d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine. Il y a 50 ans dans la région d'où je viens, c'est ce qu'on faisait. Mais on le fait plus aujourd'hui. Chacun gère sa vie professionnelle comme il le souhaite. On n'a pas à me conseiller de faire ceci cela. Et encore moins un international français. Il peut venir débattre quand il veut de ça. Il vaut mieux se regarder dans une glace quand on s'en prend aux membres de la famille de quelqu'un. Surtout quand on a la notoriété et la place qu'il a dans le foot français. Je trouve que c'est un comportement minable », a-t-il lâché au micro de l'After Foot.

Des accusations mensongères ?

Une réponse hors-sujet selon la chroniqueuse de L'EQUIPE du Soir et journaliste d'Ici (ex-France Bleu) Pia Clemens. « Nicolas Anelka ne vient pas d’une "culture où on enferme les femmes", mais du Chesnay, dans les Yvelines. C’est très important de rester très clair là-dessus par les temps qui courent », regrette-t-elle sur X, avant d'être interpellé par un follower sur les propos du journaliste de RMC. « Nicolas Anelka a-t-il dit que devait Daniel Riolo devait tenir sa femme ? », se demande-t-il. Réponse catégorique de Pia Clemens : « Non. » Autrement dit, Daniel Riolo a menti, ou au moins déformé les propos de Nicolas Anelka.