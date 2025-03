Kylian Mbappé président de la République, la catastrophe annoncée !

Alexis Brunet

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde et il fait donc souvent l’objet de critiques. Certains pointent du doigt le jeu du Français, son état physique, mais pour d’autres, c’est sa communication qui pose problème. Selon Patrice Évra par exemple, le champion du monde s’exprime tel le président de la République, ce qui ne lui parait pas naturel.

Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour les prochains matches de l’équipe de France les 20 et 23 mars pour le compte des quarts de finale de Ligue des nations face à la Croatie. Une liste dans laquelle figure Kylian Mbappé, qui n’avait pas pris part aux deux derniers rassemblements des Bleus.

« Sa communication est mauvaise »

Kylian Mbappé va donc faire son retour en équipe de France, mais cela ne l’empêche pas d’être tout de même critiqué. Ce jeudi, c’est Patrice Évra qui s’est permis une remarque sur RMC concernant l’attaquant. L’ancien défenseur de Manchester United a voulu évoquer la communication du champion du monde 2018. « Le problème de Kylian Mbappé, c'est que sa communication a toujours été catastrophique. Je l’ai dit dès le début, le problème, Kylian Mbappé, quand il parle, j’ai l’impression qu’il veut parler comme le président de la République française. Non, c’est un joueur normal comme tous les autres. Sa communication est mauvaise et aujourd’hui, on le détruit à cause de ça. »

Mbappé reste capitaine

Kylian Mbappé n’est pas encore président de la République, mais il est toutefois capitaine de l’équipe de France, ce qui apporte aussi son lot de responsabilités. En conférence de presse, Didier Deschamps a d’ailleurs confirmé dans ce rôle l’attaquant du Real Madrid. « J'ai discuté, échangé avec lui. Je vous confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines, il sera capitaine. » Dernièrement, en l’absence de Kylian Mbappé, le brassard avait été partagé entre Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté.