Danse avec les Stars : Rami avec sa partenaire, il pousse des cris !

Ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France, Adil Rami a pris sa retraite sportive. Pour s'occuper, le champion du monde 2018 participe actuellement à Danse avec les Stars. Toutefois, Adil Rami a vécu une petite mésaventure avec sa partenaire lors d'un entrainement. En effet, le natif de Bastia s'est fait mal à l'orteil à la suite d'un choc avec le talon d'Ana Riera.

Après une brillante carrière de footballeur, ponctuée par un titre de champion du monde avec l'équipe de France en 2018, Adil Rami s'est lancé sur les parquets. En effet, l'ancien défenseur central de l'OM participe à l'émission Danse avec les Stars sur TF1.

DALS : Rami crie de douleurs face Riera

Faisant équipe avec Ana Riera, Adil Rami a vécu une mésaventure lors d'un entrainement cette semaine. En effet, il s'est fait mal à un orteil à la suite d'un choc avec le talon de sa partenaire.

«Mon orteil a tapé»

En train de travailler un pas avec Ana Riera, Adil Rami a interrompu brusquement la séance en criant de douleur. Et sa partenaire a tout de suite pris de ses nouvelles, essayant de comprendre ce qu'il lui est arrivé. « Ça va ? », a demandé Ana Riera. « Oui », a lâché simplement Adil Rami. « Pardon », s'est excusée la danseuse professionnelle. « Non, c'est pas toi. C'est ton talon. Il était planté », a expliqué l'ancien footballeur professionnel. « Je t'ai planté le talon, non ? », a demandé Ana Riera. « Non, non, en fait, mon orteil a tapé... », a répondu Adil Rami. « T'as tapé mon talon ? », s'est-elle interrogée. « J'ai tapé le coin de meuble. Tu vois le coin de meuble ? », a précisé l'ancien international français. Heureusement pour Adil Rami, la douleur est passée, et il a pu reprendre l'entrainement avec Ana Riera quelques minutes plus tard.