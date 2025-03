Adil Rami : Un rappeur veut le rejoindre, il se fait allumer !

Thomas Bourseau

Actuellement en lice dans la dernière édition de Danse avec les Stars, Adil Rami prendra part à la nouvelle saison de la Kings League en tant que président d’une équipe. Une compétition qui en fait saliver plus d’un à l’instar de Naza. L’artiste a déposé sa candidature sur X, mais le rappeur Gradur ne l’a pas manqué.

En 2022, Gérard Piqué créait la Kings League, compétition de football à 7. Afin de livrer une alternative au football classique aux règles connues de tous, l’ancien joueur du FC Barcelone a ajouté du piment à sa compétition grâce à des deux matchs de deux périodes de 20 minutes chacune agrémentées de divers modes de jeu. Pour ce qui est des séances de tirs au but notamment, elles se déroulent par une conduite de balle à partir du rond central comme comme en Major League Soccer à l’époque et non du point de penalty. En outre, le « président » qui est en soit le chef d’équipe, peuvent également se prêter à cette séance si tel est le désir.

Adil Rami, président d’une des huit équipes de la Kings League France !

De quoi permettre aux spectateurs du divertissement à tout va. Et pour cette troisième édition, elle aura également lieu en France à compter du 6 avril prochain. Le streamer AmineMaTué l’a annoncé ces dernières heures. 8 présidents pour 8 équipes dans un championnat qui verra notamment Samir Nasri et Jérémy Ménez avec AmineMaTué pour une seule équipe. Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni pour une autre. Et sans oublier Adil Rami qui aura lui aussi son équipe. D’autres streamers sont au rendez-vous à savoir par Squeezie, Pfut, Michou, Kameto et Domingo.

Naza postule, Gradur l’éteint sur X !

De quoi permettre à certains mordus de football de participer à un évènement national puis mondial. Fan invétéré du ballon rond, Naza a publié sa candidature sur son compte personnel X avec le message suivant : « Personne ne cherche à me recruter pour la Kings League, je ne comprends pas ». Ce à quoi son homologue rappeur Gradur a répondu : « Est-ce que tu veux vraiment qu’on te le dise bro ? #BurgerKingLeague ». Naza n’en est pas resté à ça en lui rétorquant, toujours sur le ton de la plaisanterie, : « Tu tweetes comme si t’étais fort au foot gras dur ».

Reste à savoir si la candidature publique de Naza trouvera preneur chez les capitaines des équipes de la Kings League en France, que ce soit Adil Rami ou un autre.