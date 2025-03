En plein clash, Daniel Riolo lance une invitation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au lendemain de la victoire du PSG à Liverpool, Nicolas Anelka avait pris pour cible Daniel Riolo sur la façon dont il avait enterré les Parisiens il y a quelques mois. Le journaliste avait répondu de manière détendu avant que l'ancien attaquant français n'en rajoute une couche, en parlant cette fois-ci de Géraldine Maillet. Très agacé, Riolo invite toutefois Anelka dans l'After pour débattre.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s'impose désormais comme l'une des meilleures équipes en Europe. Une situation qui fait jubiler Nicolas Anelka qui en a même profité pour titiller Daniel Riolo en postant quelques vidéos de l'After dans lesquelles le journaliste affirmait qu'il ne croyait pas au projet de Luis Enrique au PSG. Après avoir répondu sur X, Daniel Riolo a développé son avis, invitant même Nicolas Anelka à en débattre dans son émission.

La femme de Riolo attaquée par Hanouna, il répond cash

Riolo invite Anelka dans l'After

« J'ai été assez surpris qu'un ancien international, un type qui a brillé de mille feux sur tous les terrains d'Europe s'en prennent à moi de cette façon. Il a parfaitement raison s'il veut le faire. Il a failli être consultant chez nous, je crois même qu'il a dit qu'il aurait bien aimé faire l'After. Nous, on l'aurait accueilli avec plaisir. On ouvre toujours la porte. S'il savait dès le mois de septembre que le PSG battrait Liverpool, il fallait qu'il vienne dès le mois de septembre », regrette le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Il vient, il s'assied et on discute»

« En fait, je lui propose que dès qu'il entende un très qui n'est pas juste dans l'After, qu'il passe un coup de fil, il a le numéro de tout le monde ici puisqu'il a été là. Il vient, il s'assied et on discute, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, qu'il vienne avec plaisir. Il me reproche d'avoir dit quelque chose sur son avis au mois de septembre. Bah oui, et alors, c'est quoi le problème ? On n'a pas le droit de parler de ce que dit Nicolas Anelka ? Il a envie d'être consultant et de donner son avis donc s'il le fait, il ne faudra jamais lui répondre ? Il a droit de me critiquer, il fait ce qu'il veut, c'est pour ça que je suis en train de l'inviter à ce qu'il vienne débattre ici de tous les sujets qu'il veut », ajoute Daniel Riolo.