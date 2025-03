Clash en plein match, Mbappé en vient aux mains !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Opposé à l'Atlético, la Maison-Blanche s'est imposée à l'issue de la séance des tirs au but. Lors de cette séance, Kylian Mbappé a eu une altercation avec Marcos Llorente.

Tombeur de Manchester City, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lors du tirage au sort, les Merengue ont hérité de l'Atlético.

Atlético-Real : Un clash entre Mbappé et Llorente

Au match aller, le Real Madrid s'est imposé contre l'Atlético (2-1), et ce, sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti ont dû aller jusqu'aux tirs au but pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (0-1, 4-2).

Atlético-Real : Mbappé a poussé Llorente

Durant la séance des tirs au but entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, Kylian Mbappé s'est emporté. Après avoir manqué son coup de pied de réparation, Marcos Llorente a fait de l'anti-jeu avec le ballon du match en revenant vers le rond central, alors qu'Antonio Rüdiger s'avançait vers le but pour faire face à Jan Oblak. Agacé par l'attitude de son adversaire, Kylian Mbappé est intervenu pour récupérer le ballon, le poussant au passage.