Mbappé : Son retour à Paris prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé quittait le PSG pour s'engager avec le Real Madrid alors que son contrat prenait fin. Depuis, la situation a bien évolué pour les deux parties, à tel point qu'un retour de l'attaquant français à Paris pourrait bien avoir lieu dans quelques semaines. Et pour cause, le PSG et le Real Madrid pourraient se retrouver en demi-finale de la Ligue des champions.

Lors du précédent mercato estival, l'une des principales interrogations était de savoir comment le PSG allait remplacer Kylian Mbappé. Finalement, le club parisien a décidé de ne pas compenser numériquement le départ du Bondynois, ce qui semble porter ses fruits pour le moment puisque le PSG s'est brillamment hisser en quart de finale de la Ligue des champions.

Mbappé - PSG : Le clash en direct à la télévision !

➡️ https://t.co/a1Mmpxge0Y pic.twitter.com/9WuXvNTVsd — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 13, 2025

Vers une demi-finale PSG-Real ?

Tout comme le Real Madrid tombeur de voisin l'Atlético aux tirs-au-but. Par conséquent, le club merengue affrontera Arsenal en quart de finale avant une possible demi-finale contre... le PSG ! Cela permettrait ainsi à Kylian Mbappé de revenir à Paris quelques mois après son départ. L'accueil du Parc des Princes serait probablement houleux, d'autant plus que le match retour sera dans l'enceinte du PSG.

Le PSG va d'abord retrouver Emery et Asensio

Mais avant de se projeter vers une éventuelle demi-finale contre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le PSG va retrouver deux autres vieilles connaissances à savoir Unai Emery et Marco Asensio. En effet, le club de la capitale affrontera Aston Villa en quart de finale.