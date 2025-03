Mbappé-Griezmann : Les tensions sont confirmées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant plusieurs années, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont évolué ensemble sous le maillot de l’équipe de France. Mais voilà que malgré ce passé commun chez les Bleus, les deux ne seraient pas les meilleurs amis du monde. La presse espagnole en a dit plus à ce sujet alors que Mbappé et Griezmann habitent pourtant tous les deux à Madrid.

En 2023, l’épisode de l’attribution du brassard de capitaine de l’équipe de France a jeté un froid sur la relation entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Depuis, il a souvent été expliqué que des tensions existeraient entre les deux stars du football tricolore. Aujourd’hui, ils habitent à Madrid, mais malgré cette proximité, ce n’est pas pour autant que Mbappé et Griezmann se côtoieraient.

Mbappé et Griezmann ne sont pas les meilleurs amis

En marge de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en Ligue des Champions, la presse espagnole s’est arrêtée sur la relation entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Qu’en est-il entre les deux ex-coéquipiers en équipe de France ? Relevo a donné la réponse et le média ibérique a alors fait savoir que Mbappé et Griezmann n’étaient pas les meilleurs amis du monde, mais ne se détesteraient pas pour autant.

Ils ne se voient pas à Madrid

Pourtant, depuis l’été dernier et la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, les deux habitent dans la capitale espagnole. Mais ça n’a visiblement rien changé à la relation entre l’ex du PSG et Antoine Griezmann. Relevo explique en effet que depuis que Mbappé a débarqué à Madrid, il n’aurait jamais vu Griezmann.