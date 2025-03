Mbappé : La comparaison choquante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du PSG contre Liverpool mardi soir, la qualité collective du club parisien a largement été encensée. D'ailleurs, Johan Micoud estime que le départ de Kylian Mbappé n'est pas étranger à cela, ce qui fait bondir Stéphane Guy qui compare le Bondynois à Mohamed Salah. Une comparaison qui fait parler.

La qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après une incroyable double confrontation face à Liverpool, semble avoir validé le nouveau projet parisien. Tourné vers un collectif plus fort, le PSG a évolué depuis le départ de Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce que pense Johan Micoud.

Salah - Mbappé, la comparaison qui ne passe pas

Un avis qui n'est pas partagé par Stéphane Guy qui, sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, compare Kylian Mbappé à Mohamed Salah. Ce qui choque Johan Micoud : « Tu ne vas pas me le comparer à Salah qui est un joueur d'équipe ». Mais l'ancien journaliste de Canal+ hallucine à son tour : « Donc le bilan de Mbappé au PSG n'est pas bon ? Il est resté 7 ans et tu me parles de la dernière année avec un président tyran ! 7 ans de Mbappé au PSG c'est à jeter ? »

«Juste pour te préciser, Salah a gagné la Ligue des champions avec Liverpool»

Mais Johan Micoud persiste : « Je te parle de toutes les périodes durant lesquelles il y a eu des problèmes, il était au milieu en fait. Et juste pour te préciser, Salah a gagné la Ligue des champions avec Liverpool, je pense que t'es au courant. Mais c'est marrant hein, dès que tu mets Mbappé sur la table, tout de suite, ça part ».