«Les femmes à la cuisine» : Daniel Riolo craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, après avoir répondu à Nicolas Anelka qui l'avait gentiment taclé, Daniel Riolo a beaucoup moins apprécié la surenchère de l'ancien attaquant du PSG qui lui avait demandé de «défendre sa femme quand elle se fait éteindre sur son émission». Le journaliste de RMC n'a pas caché sa colère, accusant Nicolas Anelka de tenir un discours machiste.

Mercredi, au lendemain de la qualification du PSG contre Liverpool, Nicolas Anelka s'est pris un malin plaisir à taquiner Daniel Riolo en lui rappelant ses prises de positions à l'encontre de Luis Enrique il y a seulement quelques semaines. Rien de bien méchant jusque-là puisque le journaliste avait même répondu à l'ancien attaquant du PSG en restant sur le ton de l'humour : « Anelka est parait il chaud ce matin … c’est bien c’est bien. Il oublie qu’il a essayé d être consultant… chez nous ? Oui c’est vrai tout le monde a oublié … c’est mieux d’ailleurs. La joie fait perdre la tête ». Cependant, Nicolas Anelka a surenchéri en évoquant cette fois-ci Géraldine Maillet, la femme de Daniel Riolo, et également chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna TPMP : « Le petit Riolo est touché. Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes storys. Pascal Praud 2.0. La prochaine fois, évite de tirer un bilan de la saison au mois de septembre ». Et cette fois-ci, ça n'a pas du tout fait amusé Daniel Riolo qui répondu sèchement à Nicolas Anelka, lui reprochant ici des propos misogynes.

La femme de Riolo attaquée par Hanouna, il répond cash

➡️ https://t.co/mFlHWNHoRZ pic.twitter.com/Iyocq7Tc9B — le10sport (@le10sport) March 12, 2025

Riolo répond sèchement à Anelka

« Je me demande quel genre d'être humain tu es quand dans une réponse tu t'en prends aux membres de la famille du journaliste que tu critiques. Ça, en revanche, je ne l'accepte pas. Parce que d'une part il ne sait rien de la personne ni de ses relations professionnelles ni de ce qu'elle pense et de ce qu'elle fait dans la vie. Et qu'il laisse planer l'idée que le mari doive mettre la femme à la cuisine... », s'indigne le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne viens pas d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine»

« Moi, je ne viens pas d'une culture où on enferme les femmes ou alors qu'on met à la cuisine. Il y a 50 ans dans la région d'où je viens, c'est ce qu'on faisait. Mais on le fait plus aujourd'hui. Chacun gère sa vie professionnelle comme il le souhaite. On n'a pas à me conseiller de faire ceci cela. Et encore moins un international français. Il peut venir débattre quand il veut de ça. Il vaut mieux se regarder dans une glace quand on s'en prend aux membres de la famille de quelqu'un. Surtout quand on a la notoriété et la place qu'il a dans le foot français. Je trouve que c'est un comportement minable », ajoute Daniel Riolo.