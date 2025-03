La femme de Riolo attaquée par Hanouna, il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un violent clash a opposé Daniel Riolo à Nicolas Anelka après la victoire du PSG face à Liverpool ce mardi soir. L'ancien international tricolore reproche au journaliste d'avoir tenu des propos désobligeants à l'encontre de Luis Enrique et ensuite de retourner sa veste sur le plateau. Au cours de son attaque, il a également fait référence au traitement subi par Géraldine Maillet sur le plateau de TPMP.

Ces derniers mois, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Luis Enrique. Et c’est justement ce qu’a voulu mettre en avant Nicolas Anelka sur l’une de ses storys Instagram. Après la qualification du PSG ce mardi, l’ancien du club parisien a publié des extraits de Daniel Riolo, dézinguant le technicien espagnol. Un montage qui a retenu l’attention du journaliste. « Anelka est parait il chaud ce matin … c’est bien c’est bien. Il oublie qu’il a essayé d être consultant… chez nous ? Oui c’est vrai tout le monde a oublié … c’est mieux d’ailleurs. La joie fait perdre la tête » a-t-il confié sur X

« Reste concentré sur ta femme »

La réponse d’Anelka a été plus ou moins brutale. L’ancien international tricolore a attaqué personnellement Riolo et l’a encouragé à défendre sa compagne, Géraldine Maillet, souvent prise à partie par Cyril Hanouna durant TPMP. « Le petit Riolo est touché. Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes storys. Pascal Praud 2.0. La prochaine fois, évite de tirer un bilan de la saison au mois de septembre » a lâché Anelka.

Anelka règle ses comptes

Dans une seconde story, Anelka en a remis une couche. « On te connaît, comme tu es touché tu vas vouloir répondre dans ton émission ce soir. Tu n’étais pas d’accord avec moi quand je disais que le PSG jouait bien collectivement déjà au mois de septembre et tu as voulu faire le malin. J’ai patienté et je te réponds six mois après avec les preuves sur le terrain. Maintenant, tu chiales. Petit enfant gâté » a-t-il lâché. Riolo finira-t-il par répondre sur le plateau de l’After Foot ?