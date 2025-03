Johan Micoud : Son procès diffusé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, après la victoire du PSG à Anfield (1-0) et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, un débat enflammé a eu lieu sur le plateau de L'EQUIPE du Soir entre Stéphane Guy et Johan Micoud. Ce dernier a même reproché à son collègue de faire son procès en direct devant les téléspectateurs.

Impressionnant depuis le début de l'année 2025, le PSG a confirmé sa montée en puissance en arrachant sa qualification aux tirs-au-but contre Liverpool au terme d'une incroyable double confrontation. Après le match retour, la bande de L'EQUIPE du Soir était évidemment réunie, ce qui a donné lieu à un débat très animé entre Johan Micoud et Stéphane Guy. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a effectivement insinué que si le PSG jouait aussi bien sur le plan collectif, c'était en grande partie grâce au départ de Kylian Mbappé, ce qui n'a pas plus à l'ancien journaliste de Canal+.

Stéphane Guy et Johan Micoud, le clash

« Tu as deux têtes de turc, ce sont Deschamps et Mbappé », lance ainsi Stéphane Guy à celui qui était président de L'EQUIPE du Soir ce mardi. Une accusation, qui n'a pas du tout plu à Johan Micoud, qui se sent jugé : « Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que je donne mon avis sur ce que je vois ? » Mais le journaliste surenchérit : « Ce soir, tu expliques que la victoire du PSG à Anfield c'est grâce au départ de Mbappé, moi je ne pense pas ça ». Vexé, l'ancien Bordelais se demande si l'on assite pas à son procès en direct : « Donc en fait, tu fais mon procès ce soir ? Le problème c'est que je pensais que t'étais un peu plus intelligent, mais apparemment tu ne dois pas suffisamment l'être pour comprendre ce que je dis. Si à chaque fois que je dis un truc sur Mbappé et Deschamps, tu le résumes en disant que ce sont mes deux cibles... »

«Donc en fait, tu fais mon procès ce soir ?»

Stéphane Guy ne se démonte pas et assure que « c'est vrai ! ». De quoi relancer Johan Micoud : « Mais c'est vrai de quoi ? Moi je ne me permettrai pas de dire que toi t'as cible c'est Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar. Toi, t'as le droit de donner ton avis et de les cibler tout le temps, mais moi aussi j'ai le droit de dire quand je trouve les mecs mauvais. Je donne mon avis sur Mbappé qui n'est pas le même que le tien et que celui de tous les suiveurs et journalistes français qui vont tous dans le même sens. Mais ce n'est pas parce que je ne pense pas comme toi que c'est une cible. Je donne mon avis et quand il est bon je le dis aussi. Mais moi je ne me permettrai jamais de dire que ta cible c'est Nasser Al-Khelaïfi, jamais je ne me permettrai ça. C'est irrespectueux de parler comme ça en disant que mes cibles ce sont Deschamps et Mbappé. Je trouve que c'est un manque de respect. Je dis ce que je vois. »

« Et moi je dis ce que j'entends et il faut assumer ! », s'emporte le journaliste, ce qui n'a évidemment pas calmer l'ancien meneur de jeu du Werder Brême : « Mais tu crois que j'assume pas moi ?! C'est irrespectueux de parler comme ça ! Mais c'est insupportable d'entendre ça ! On passe une soirée sympa avec la victoire du PSG et tu te fais attaquer... » C'était donc très chaud sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.