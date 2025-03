Cyril Hanouna : Pierre Ménès annonce la fin !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la fermeture de C8 suite à une décision de l'ARCOM, Cyril Hanouna continue d'être sur les antennes. Son émission Touche pas à mon poste est diffusé sur Dailymotion, YouTube et les bouquets des box internet. Mais pour Pierre Ménès, cette solution n'est pas viable sur la durée et il sera difficile pour l'animateur de terminer la saison.

Pour sa première semaine hors de la TNT, Cyril Hanouna a réalisé des scores admirables à la tête de TPMP. L’émission, désormais diffusée sur Dailymotion, YouTube et les bouquets des box internet, dépasse régulièrement le million de téléspectateurs, ce qui lui permet de boxer dans la même catégorie que son concurrent Quotidien diffusé sur TMC. Sur Youtube, Pierre Ménès s’est attardé sur le succès de Cyril Hanouna.

«On s’est battu», un ancien du PSG balance sur Mbappé

➡️ https://t.co/whIf95k5he pic.twitter.com/ttF6sxBKVC — le10sport (@le10sport) March 11, 2025

Ménès rend hommage à Hanouna

« Il faut reconnaître que Cyril Hanouna a réussi une performance assez extraordinaire, parce que ce n’était pas gagné de refaire une émission comme ça avec les plateformes. Effectivement, il faut plus d’1 million tous les soirs, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c’est que Quotidien ne profite absolument pas du départ de TPMP sur la TNT. Je pensais qu’il y aurait des gens qui mécaniquement iraient sur Quotidien, mais il faut croire que ce sont deux clientèles totalement différentes » a confié l’ancien visage de Canal +.

Une fin de saison prématurée ?

Mais selon lui, cette solution n’est pas tenable sur le plan économique. « Maintenant, je ne sais pas trop quelle est l’économie et quelles sont les rentrées publicitaires de TPMP en l’état. C’est un peu ça le problème, parce que là l’émission coûte de l’argent, pratiquement autant qu’avant même si j’imagine qu’il a réduit les coûts, notamment sur les cachets des chroniqueurs. Mais quand même. Je ne sais pas si cette formule est viable au-delà du mois d’avril. Bolloré a les reins solides pour faire chier l’ARCOM pendant des mois, mais je suis pas certain que cela dure beaucoup plus longtemps » a confié Ménès. Que les fanzouzes se rassurent, Hanouna a annoncé son arrivée sur W9 à la rentrée.