Cyril Hanouna - TPMP : Pierre Ménès hallucine !

Sanctionné par l’Arcom en janvier 2024, l’émission Touche pas à mon poste ! présentée par Cyril Hanouna a cessé d’être diffusée sur C8. Alors que l’animateur phare et sa bande de chroniqueurs ont trouvé refuge sur W9 depuis la fin du mois de février, les premières audiences de l’émission ont impressionné Pierre Ménès.

Touche pas à mon poste renaît de ses cendres. Pour rappel en juillet 2024, l’Arcom avait pris la décision de supprimer C8 définitivement en emportant dans sa tombe la clique de Cyril Hanouna. Si de nombreuses personnalités se sont réjouies de la fin potentielle de TPMP, l’émission est rapidement revenue sur le devant de la scène.

Hanouna migre sur W9

Car dès la fin du mois de février, Cyril Hanouna officialisait l’heureuse nouvelle, Touche pas à mon poste ! sera désormais diffusé sur W9, propriété du groupe M6. « Le premier paramètre, c’était de continuer à faire travailler mes équipes. Ça a été mon critère numéro un. Deux, ça a été de faire l’émission dont j’ai le plus envie. Où on s’amuse dans la sincérité. J’ai beaucoup réfléchi, j’ai pesé le pour et le contre. Et j’ai fait mon choix », expliquait ainsi le présentateur star de l’émission au moment d’évoquer sa décision finale. Ancienne personnalité du monde des médias, Pierre Ménès a avoué avoir été surpris du rebond d’Hanouna.

« Il faut reconnaître que Cyril Hanouna a réussi une performance assez extraordinaire »

« Il faut reconnaître que Cyril Hanouna a réussi une performance assez extraordinaire, parce que ce n’était pas gagné de refaire une émission comme ça avec les plateformes. Effectivement, il faut plus d’1 million tous les soirs, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c’est que Quotidien ne profite absolument pas du départ de TPMP sur la TNT. Je pensais qu’il y aurait des gens qui mécaniquement iraient sur Quotidien, mais il faut croire que ce sont deux clientèles totalement différentes », a ainsi confié l’ancien consultant de Canal + sur sa chaîne YouTube.