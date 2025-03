Pierre Ménès fracasse Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Observateur assidu du RC Strasbourg qui réalise une bonne saison en Ligue 1 avec de grosses individualités au sein de son effectif, Pierre Ménès a réagi à une séquence assez lunaire de Daniel Riolo dans l'After Foot, sur RMC Sport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien consultant n'a pas du tout apprécié les moqueries de son confrère envers le club alsacien.

Ce n'est un secret pour personne, Pierre Ménès a des liens privilégiés avec Marc Keller, le président du RC Strasbourg, dont il est le meilleur ami depuis de nombreuses années. C'est donc fort logiquement que l'ancien chroniqueur du Canal Football Club affiche une affection toute particulière pour l'équipe alsacienne, dont il vante régulièrement les mérites cette saison étant donné que le Racing pointe à la 7e place du championnat. Et Ménès n'aime pas qu'on s'en moque...

C’est sûr que pour avoir un avis sur une équipe il faut regarder les matchs et pas les mépriser … — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2025

Riolo ironise sur Strasbourg...

Dimanche soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a semblé très dissipé au moment d'évoquer l'état de forme du Racing Club de Strasbourg avec notamment cette blague faisant allusion à Bradley Barcola, l'attaquant du PSG : « Si vous gardez Barco et que vous faites revenir Lala, ça peut être pas mal ». Une blague qui n'a pas du tout été du goût de Pierre Ménès.

Ménès clashe Riolo

Via un post sur son compte X, Pierre Ménès réagit à cette séquence de l'After Foot avec Daniel Riolo, et lâche un commentaire à charge contre son confrère : « C’est sûr que pour avoir un avis sur une équipe il faut regarder les matchs et pas les mépriser … », lâche Ménès. Le message est passé...