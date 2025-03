Ronaldinho - Ronaldo : Révélation dans le vestiaire de l’OM !

La rédaction

Luis Henrique brille cette saison à l’OM avec 9 buts et 6 passes décisives. Inspiré par Ronaldinho et Ronaldo, il admire aussi Rafael Leão. Courtisé par Naples et l’AS Roma, il reste focalisé sur Marseille : « Je suis conscient de l’intérêt des grands clubs, mais je suis concentré sur nos objectifs. »

Avec 9 réalisations et 6 passes décisives, Luis Henrique réalise sa meilleure saison en professionnel sous le maillot de l'OM. L'ancien joueur de Botafogo s'intègre parfaitement au système de Roberto De Zerbi et est devenu un élément clé du onze de départ.

«J’ai grandi avec le mythe de Ronaldinho et Ronaldo»

L'attaquant de l'OM s'est confié au Corriere dello Sport et a révélé les joueurs qui l'ont inspiré plus jeune :

«J’ai grandi avec le mythe de Ronaldinho et Ronaldo, le Phénomène. Mais en Serie A, je vote pour Leão. J’aime sa façon de jouer, de dribbler, et je l’apprécie parce qu’il joue avec le sourire.»

«Je suis concentré sur les objectifs marseillais»

Luis Henrique pourrait bien rejoindre Leão en Serie A : le deuxième meilleur buteur de l'OM serait dans le viseur de Naples et de l’AS Roma. Il a cependant expliqué au quotidien italien :

«Je suis conscient de l'intérêt des grands clubs italiens. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à progresser, en restant concentré sur les objectifs marseillais.»