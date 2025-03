Pierre Ménès, l’acharnement continue contre ce joueur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant du turnover de Luis Enrique avant la rencontre face à Liverpool en Ligue des Champions, Kang-in Lee était titulaire ce samedi avec le PSG face à Rennes. Malgré la victoire (1-4) des Parisiens, le Sud-Coréen n’a pas forcément gagné des points. Notamment auprès de Pierre Ménès. Dans le collimateur, Lee en a encore pris pour son grade.

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès est revenu sur la rencontre entre Rennes et le PSG. C’est alors qu’il a lâché un nouveau tacle à l’encontre de Kang-in Lee. « Beraldo, ce n’est pas possible, il n’a rien à faire dans ce club. Tout comme l’horrible Kang-in Lee qui encore une fois dans un match a joué 95% de ses ballons vers l’arrière », a-t-il lâché.

« Je trouve ce joueur fade, mou »

Mais ce n’est pas la première fois que Pierre Ménès s’en prend à Kang-in Lee. L’acharnement se poursuit donc à l’encontre du Sud-Coréen du PSG. Récemment, le journaliste sportif expliquait notamment : « Kang-In Lee, je ne comprends pas : je trouve ce joueur fade, mou, il ne passe jamais un dribble, il ne prend jamais un risque et joue toujours le ballon vers l’arrière ».

« Tu as l’ignoble Kang-In Lee »

Auparavant, Pierre Ménès avait déjà balancé sur Kang-in Lee : « Quand tu vois Désiré Doué, et qu’à la place, tu as l’ignoble Kang-In Lee, qui joue 90 % de ses ballons vers l’arrière, et qui ne dribble jamais personne, et bien voilà ».