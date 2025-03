PSG : Daniel Riolo, la grosse accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Daniel Riolo est dithyrambique au sujet du nouveau PSG de Luis Enrique, Nicolas Anelka n'a pas manqué de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps encore, le journaliste tenait un discours totalement différent au sujet du projet du club de la capitale ainsi que de certains joueurs à l'image d'Ousmane Dembélé.

Mardi soir, le PSG a validé son excellente année 2025 en éliminant Liverpool à Anfield au terme d'une double confrontation très impressionnante. Le club de la capitale a même envoyé un message à toute l'Europe, et Daniel Riolo n'a pas manqué de vanter les mérites de ce projet et du travail de Luis Enrique.

Riolo retourne sa veste, Anelka intervient

Et pourtant, le journaliste de RMC n'a pas toujours tenu ce discours au sujet du PSG. Et Nicolas Anelka n'a pas manqué de le rappeler dans sa story sur Instagram. L'ancien attaquant parisien a pris un malin plaisir a mettre des extraits de l'After Foot dans lesquels on entend Daniel Riolo critiquer vivement le nouveau projet du PSG, mais également Luis Enrique, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

«Attention à ces grands prédicateurs imposteurs»

Les temps ont donc bien changer et Nicolas Anelka recommande la méfiance. « Il faut faire attention à ces grands prédicateurs imposteurs », écrit le joueur formé au PSG au sujet de Daniel Riolo avant de rappeler qu'il « n'a jamais joué, jamais entraîné, jamais été agent, jamais été président, jamais été directeur sportif ».