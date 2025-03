PSG - OM : Une grosse surprise annoncée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décrochant avec brio sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de Liverpool, le PSG a frappé un grand coup dans cette compagne européenne. Ce dimanche, il faudra déjà remettre le couvert face à l'OM, dauphin du club pour le moment au classement de Ligue 1. Si les Marseillais auront envie de décrocher une victoire de prestige au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique auront peut-être besoin de souffler un peu.

Large leader de Ligue 1 à l'approche de la fin de la saison, le PSG n'est plus très loin d'un nouveau titre de champion de France. Et comme le club est encore engagé en Ligue des champions, Luis Enrique pourrait décider de mettre au repos certains éléments forts pour éviter les efforts répétés. Pierre Ménès s'interroge sur la stratégie adoptée par l'entraîneur espagnol dans les prochaines semaines pour essayer de préserver son effectif au maximum.

PSG - OM : La grosse surprise de De Zerbi !

➡️ https://t.co/hGBocYF4HJ pic.twitter.com/xyAIinhoGW — le10sport (@le10sport) March 14, 2025

Le PSG enchaîne les victoires

Depuis le début de l'année 2025, le PSG n'a fait qu'enchaîner les victoires en déployant un niveau de jeu plus qu'impressionnant. Il n'y aura eu finalement que ce match aller frustrant face à Liverpool. Pour autant ces efforts ont été difficiles à fournir et certains joueurs nécessiteront peut-être de ralentir légèrement la cadence pour pouvoir être opérationnel jusqu'au bout. « Il faut tenir compte du fait que Paris a joué 120 minutes mardi avec une dépense physique et émotionnelle énorme. Ce n'est pas anodin » avertit Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Luis Enrique va changer de stratégie ?

Avec l'avance dont ils disposent en Ligue 1, les Parisiens peuvent largement mettre la priorité sur la Ligue des champions pour espérer aller le plus loin possible. Luis Enrique sera peut-être confronté à des choix forts dans les prochaines semaines. « C'est la fin d'une série de 8 matchs en trois semaines pour Paris. Est-ce que le coach du PSG va être tenté de faire tourner largement son effectif ? Ou va-t-il mettre des petites retouches ? » s'interroge Pierre Ménès. La prochaine étape sera ce dimanche soir face à l'OM.